L'oroscopo di oggi - giovedì 18 settembre 2025

[♈] Ariete

Caro Ariete, in questo giovedì potrai godere di una giornata dinamica che ti spinge a rimettere in moto progetti lasciati in sospeso. Il livello degli stimoli esterni è ancora molto alto ma occorre disciplina per non disperdere eccessivamente le tue energie. Nei sentimenti attenzione all’impazienza: meglio chiarire subito eventuali incomprensioni, evitando reazioni impulsive. Sul lavoro arrivano notizie incoraggianti, ma probabilmente ti saranno anche richieste delle nuove responsabilità. Cura la forma fisica con movimento regolare e una dieta più equilibrata. Oggi il coraggio premia, purché resti attento alle parole che scegli di usare, specie nei confronti di qualcuno che per te è importante.

[♉] Toro

Caro Toro, i pianeti invitano a rallentare e riflettere su ciò che desideri davvero. Potresti sentire il bisogno di più stabilità nelle relazioni e di maggiore sicurezza sul lavoro. Una persona vicina desidera offrirti sostegno prezioso: accettalo senza riserve. Nelle sfera economica, evita le spese impulsive. Marte tra poco in opposizione, richiederà infatti uno stile di vita meno frenetico e stressante. Oggi sei favorito nelle discipline che rigenerano la tua mente: la meditazione può fare al caso tuo, specie se desideri alleggerire anche un po’ i sentimenti che sono stati messi sotto pressione. Lascia emergere la tua proverbiale pazienza e già da domani ritroverai un clima più disteso.

[♊] Gemelli

Caro Gemelli, con Urano nel tuo cielo astrologico anche questo giovedì si presenta frizzante e ricco di impegni . Ottime occasioni per stringere contatti, collaborazioni o avviare progetti creativi. L’amore vuole leggerezza ma anche progetti a lungo termine. Ecco perché è importante se sei in coppia incentivare il dialogo. Se invece sei alla ricerca di nuove relazioni, ti consiglio di frequentare posti nuovi che offriranno, specie oggi delle belle opportunità. Ricorda che il sorriso è la chiave per conquistare alleati, sia nei sentimenti che sul lavoro. Non aver timore di osare!

[♋] Cancro

La Luna, tuo pianeta guida illumina la sfera emotiva e spinge caro Cancro a cercare maggiore armonia interiore. In questo giovedì potresti avvertire il bisogno di silenzio e introspezione. In famiglia, con Marte ancora in aspetto difficile può emergere una questione delicata che richiede sensibilità e diplomazia, cerca di non sentirti subito chiamato in causa se magari ti verranno fatte delle critiche. In amore, con Giove nel segno c’è voglia di vicinanza, ma non di parole affrettate: gesti semplici valgono come ben sai più di mille parole. Fidati delle tue intuizioni profonde e anche il lavoro ne beneficerà: stai per partire con nuovi progetti.

[♌] Leone



Caro Leone in questo giovedì ancora la Luna nel segno e Marte in buon aspetto, donano energia magnetica capace di attirare sguardi e opportunità. Ti senti pronto a guidare, a proporre e a far brillare le tue attività, specie quelle di tipo creativo. In amore la passione è sempre alta ma anche a volte le prese di posizione e l’orgoglio: cerca di non calcare troppo la mano con chi ti interessa. Un gesto generoso fatto oggi avrà un ritorno sorprendente. Non risparmiare la tua presenza e sostegno alle persone che ami.

[♍] Vergine



In questo giovedì caro Vergine, le stelle illuminano il tuo spirito pratico, regalandoti chiarezza per affrontare questioni rimandate. È il momento giusto per riordinare idee, lavoro e relazioni. La Luna presto nel tuo segno, rimanda all’esigenza di fare pulizia di quelle situazioni e relazioni che non ti sono più necessarie. Spazio al nuovo quindi! In amore infatti ora desideri vivere nel presente, non andando più a ricordare le vicissitudini del passato. Sul lavoro puoi contare su precisione e concentrazione, ideali per affrontare scadenze o accordi. Cura e rinnova il tuo look: tutto alla fine serve per fare stare bene la persona più importante, ovvero te stesso.

[♎] Bilancia

Giornata equilibrata, caro Bilancia che invita a coltivare armonia in ogni ambito. Le relazioni sono al centro: chiarimenti o nuove intese rafforzano legami importanti. Se sei single, una conoscenza potrebbe colpirti per affinità mentale, ma anche ne l’alchimia fisica. Come ben sai essendo tu un cultore del bello, anche l’occhio vuole la sua parte. Se invece sei in coppia in questo giovedì, puoi riscontrare dei battibecchi magari relative a delle spese o a una divergenza di opinioni con il partner. Nulla di irreparabile ma cerca di non esasperare i toni. Oggi l’equilibrio tra ciò che dai è ciò che ricevi sarà ancora di più fondamentale. Coltiva prima di tutto la tua serenità.

[♏] Scorpione

Le emozioni, caro Scorpione in questo giovedì scorrono ancora più intense e potresti sentirti attratto da situazioni complicate o da improvvise passioni. Consiglio tuttavia di non dover per forza vivere in bianco o in nero. Hai bisogno anche delle sfumature e di non sentirti sempre in trincea con le persone attorno a te. Il tuo animo profondo e selettivo richiede grazie all’aiuto dei pianeti, anche un clima più morbido nei sentimenti. Tieni con te ora solo ciò che davvero conta, allontanando da te persone e situazioni ambigue che scatenano stress invece che apportare continuità e serenità. Oggi infatti puoi scoprire un lato nascosto di una persona vicina. La trasformazione interiore ti rende ancora più forte e motivato nel percorso che desideri intraprendere.

[♐] Sagittario

Sempre più forte l’esigenza caro Sagittario di rompere certi schemi quotidiani e di vivere con maggiore libertà. Se oggi non puoi spostarti, dedica tempo ad ampliare le tue conoscenze, anche nella sfera lavorativa, dove possono esserci dei cambiamenti in corso. In amore desideri spontaneità: evita come la peste i legami troppo soffocanti. Con Urano in opposizione e Saturno ritornato nel segno dei Pesci, puoi avvertire una certa malinconia o il timore di non essere amato e considerato come meriti. In realtà da questo momento di transizione ne uscirai anche nelle relazioni, più rafforzato e sicuro che mai. L’ottimismo, nonché il genuino entusiasmo nel proporti e nel fare ciò che ami, restano le tue guide più preziose.

[♑] Capricorno

Giornata dedicata alla concretezza: il cielo favorisce scelte importanti per il futuro. Caro capricorno, forse resta l’amore un po’ la tua spina nel fianco. In questo giovedì cerca con Sole e Mercurio alleati nel segno della Vergine, di ritrovare vicinanza e complicità con le persone che per te contano. Nella professione la determinazione viene premiata: un progetto che stai curando magari da mesi può ora crescere e ricevere i dovuti riconoscimenti. Le finanze vanno gestite con rigore, devi infatti rientrare di alcune spese. Dedica tempo al benessere fisico, soprattutto alla postura e a migliorare la tua elasticità muscolare, le troppe tensioni infatti possono farti sentire irrigidito e stanco.

[♒] Acquario

La mente vola veloce e le idee innovative non mancano. In questo giovedì caro Acquario, con la Luna nel pomeriggio in aspetto armonico, potresti ricevere proposte insolite che stimolano la tua creatività. Nei sentimenti hai bisogno di chiarezza e autenticità: meglio spiegare chiaramente le tue esigenze per evitare fraintendimenti. La sfera delle relazioni può con Urano in trigono, diventare più ampia. Apriti quindi a nuove amicizie e conoscenze che potranno tornare utili anche per la tua professione. Oggi la tua originalità è la chiave per sorprendere positivamente gli altri e ritrovare così fiducia nelle tue vere capacità. Mostrati senza timore del giudizio.

[♓] Pesci

Sensibilità e intuizione guidano questo tuo giovedì. Caro Pesci sei più ricettivo e con Saturno e Nettuno nel tuo segno, puoi captare di più gli stati d’animo degli altri. Attenzione però a non diventare troppo una spugna: non sempre è corretto farti da garante per ascoltare le esigenze delle persone che ti stanno accanto. In amore desideri dolcezza e complicità, ma forse oggi puoi avvertire dalla persona che ami, un leggero distacco emotivo e ti invito a non sentirti per forza tagliato fuori.

Anche nella professione potresti avere dubbi, ma la creatività ti porta soluzioni inattese. Le finanze richiedono cautela, evitando spese dettate dall’emotività o da l’impulso del momento. Fidati della tua voce interiore: ti orienta verso scelte illuminate.