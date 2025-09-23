L'oroscopo di oggi - martedì 23 settembre 2025

﻿Ariete [♈️]

In questo martedì caro Ariete, riprendi quota e la possibile tensione accumulata nei giorni scorsi, proprio come è tua usanza, verrà spazzata via dalla determinazione che hai di agire e far funzionare le cose a dovere. Marte tuo pianeta guida nel segno dello Scorpione, aiuta a valorizzare al meglio i sentimenti, ma anche la vita lavorativa. Oggi puoi organizzare un viaggio per il fine settimana, oppure iniziare a valutare nuove proposte professionali o di studio. In amore c’è desiderio di conquista e di apprezzamenti da chi ti è accanto. Puoi andare finalmente in scena, interpretando la migliore versione di te stesso.

Toro [♉️]

Mica ci si annoia con un cielo così, anzi! Ecco un martedì caro Toro, dove potrai affrontare più da vicino questioni patrimoniali ed economiche che per quieto vivere erano rimaste un po’ in sospeso. Plutone in quadratura in Acquario può creare in famiglia o nella tua attività, specie se lavori in proprio, la necessità di effettuare dei cambiamenti che con il tempo saranno però salutari. Certo, Marte in opposizione può fiaccare le energie, facendoti percepire le relazioni, specie quelle affettive, in maniera ancora più totalizzante. Dunque le sfumature e le mezze misure, non saranno da te contemplate. Chiedi e non importa come, ma ti sarà dato.

Gemelli [♊️]

Con tanto da dire e con tanti impegni da svolgere. Si presenta così per te caro Gemelli, questo martedì che ti rimette ampiamente in carreggiata, dopo un week end un po’ ambiguo per i rapporti stretti. Chi l’ha dura come sai, la vince. E tu possiedi sempre quello spirito giovane di cogliere le iniziative e le opportunità, anche con Saturno in quadratura che certamente qualche ostacolo alla tua soddisfazione personale lo sta ponendo. In amore, Venere in aspetto di sfida ti fa sentire a volte il peso di un rapporto che può funzionare a fasi alterne. Cerca oggi di trovare il punto di incontro con chi ti interessa.

Cancro [♋️]

Come color che sono sospesi. Ecco come potresti sentirti caro Cancro in questo martedì con la Luna in quadratura nel segno della Bilancia. Può esserci infatti una certa stanchezza dettata da impegni precedenti e da qualche delusione di troppo che il tuo carattere sensibile, accusa più degli altri. Asso nella manica il buon Giove che nel segno, invita comunque a lasciarti andare, ad essere meno perfezionista e puntiglioso, specie con te stesso. L’amore acquista un valore ancora più intenso e ricco di emozioni che solo tu sei in grado di trasmettere a chi ti è accanto.



Leone [♌️]

Allaccia le cinture e sciogli la criniera! Pronto? Ecco un martedì caro Leone molto positivo sia nella professione che per la comunicazione in amore. Niente come sai viene regalato, ma a te la lotta stimola, ti fa sentire splendidamente vivo e capace di essere il padrone assoluto della tua vita. Giornata intensa che ti pone di fronte a nuove aperture, anche nelle collaborazioni pratiche. Tutto sta nel comprendere quanto tu sia pronto a lasciarti alle spalle ciò che non ti soddisfa più. Marte e Plutone benché ostili, desiderano un rinnovamento di te stesso dalle radici. Lascia fluire l’energia e i contatti assieme alle persone giuste, arriveranno. Rimani collegato con i tuoi obiettivi.

Vergine [♍️]

Hai bisogno di nuovi stimoli e traguardi da raggiungere. Questo martedì caro Vergine, farà sì che tu possa investire meglio su te stesso, donandoti grande lucidità nelle decisioni importanti. Mercurio positivo e Venere nel segno aiutano a contrastare le insidie che Saturno già da tempo ha posto sul tuo cammino. La precisione sarà una dote da coltivare, così come il bisogno in amore di ritrovare delle certezze, dopo tante situazioni ambigue. Plutone nel settore per te de l’inconscio e della trasformazione mi dice che i cambiamenti che porterai avanti, dureranno nel tempo. Non demordere!

Bilancia [♎️]

Lo sbattimento c’è ed è anche notevole. Non vieni da un periodo lineare e questo a te non piace, visto che hai sempre un bisogno estremo di armonia e ufficialità in tutte le tue relazioni. Questo martedì tuttavia caro Bilancia, sa come farti ristabilire calma e priorità, anche grazie a Sole e Luna nel tuo segno. In amore c’è un’aria di novità: Venere e Marte comunque positivi, aiutano se sei in coppia a riscoprire stimoli; mentre se sei single puoi vivere giornate molto intense per le nuove conoscenze. Avanti tutta con le conquiste che tanto desideri anche nella professione. Ascolta e valuta proposte.

Scorpione [♏️]

Sono possibilista e lo sai bene, tuttavia non posso dirti che stai vivendo un momento semplice caro Scorpione, specie se appartieni alla prima e ultima decade del segno. In questo martedì hai bisogno di dare un ordine ai tuoi impegni e convogliare le energie verso ciò che veramente senti affine alle tue corde. Marte nel tuo spazio astrologico fino agli inizi di novembre, incentiva tagli netti nelle relazioni che non funzionano più da tempo. Ciò farà solo che bene a te stesso, alleggerendo l’atmosfera laddove non ti sei sentito più ben voluto e rispettato. Nella professione ti invito ad osare, a non accantonare un progetto: oggi puoi iniziare a trovare gli strumenti giusti per realizzarlo.

Sagittario [♐️]

Vuoi riprendere in mano il tuo entusiasmo e farlo fruttare per tutti i progetti che hai in mente. Questo martedì caro Sagittario vuole proiettarti verso cambiamenti lavorativi e di ambiente che prima risultavano impensabili. Chiaro, un po’ di inquietudine da parte tua è da mettere in conto. Con Urano in opposizione spesso ti sembra nella vita pratica di combattere contro i mulini a vento. Sogna in grande invece, perché più sei nel mood giusto per ottenere risultati concreti. In amore infatti benché tu senta forte il bisogno di fidarti e di lasciarti andare, può prevalere ancora il bisogno di vedere chiaro l’atteggiamento di chi ti interessa. Senza fretta, arrivano gli eventi migliori.

Capricorno [♑️]

Stanchezza ti prego vai via… Questo martedì caro Capricorno può farti vivere con un po’ di fiacca le situazioni pratiche. A te piace essere sempre operativo e pronto a sostenere le tue battaglie in maniera autonoma. Spesso infatti gli altri vengono da te a cercare consigli e appoggio, mai il contrario. Oggi però potresti essere tu ad aver bisogno di più sostegno, anche in amore. Giove in opposizione infatti crea disagi nelle relazioni più strette, dove qualcosa in termini di fiducia andrebbe recuperato. Non disperdere però energia preziosa con chi si approfitta di te. Dare si, ma anche ricevere ricorda è importante.

Acquario [♒️]

Le situazioni facili ti annoiano profondamente ma è anche vero che bisogna ogni tanto trovare lo spazio giusto per riflettere. Questo martedì caro Acquario si apre all’insegna della riflessione. I pianeti in buono aspetto nel segno della Bilancia, smuovono contatti e risposte che stavi aspettando, anche nel lavoro. Nei sentimenti sia che tu viva in coppia o che sei single, hai la volontà di ristabilire spazi per te stesso. Forse nel mese scorso ti sei accorto che non tutte le persone che hai attorno, hanno avuto nei tuoi confronti le giuste attenzioni e sei nella modalità corretta per te stesso per recuperare in caso fiducia con chi però davvero la merita. Datti il giusto tempo.

Pesci [♓️]

Eccoti in un martedì caro Pesci, dove le stelle invitano a recuperare energie attraverso le tue attività pratiche. Sole e Luna nel segno della Bilancia, desiderano la tua autonoma e forza nelle questioni di lavoro. Se c’è un diverbio con un collega o con un superiore, la strada del confronto e del dimostrare le tue competenze può essere quella giusta per risolvere eventualmente la situazione.

In amore sei accogliente ma a volte fin troppo disponibile e tutto fare con chi ti è accanto. Valorizza di più la tua presenza, giocando un po’ anche sul mistero e sulla seduzione. Vedrai che otterrai i risultati che speri: maggiori attenzioni dalle persone che ami.