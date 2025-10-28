L'oroscopo di oggi - martedì 28 ottobre

Ariete [♈️]

Il focus della giornata caro Ariete è di nuovo puntato sulle questioni pratiche, dove c’è un notevole impegno da parte tua per far quadrare i conti. Venere ancora in opposizione può esasperare la vita di relazione, rendendoti più stanco e distratto del solito. Non occorre che tu arrivi a fare sempre tutto, a volte basta una buona dose di lungimiranza per comprendere dove è il caso di investire energie e dove invece è meglio lasciare correre, soprattutto se hai a che fare con colleghi o familiari troppo critici e musoni. Tu hai desiderio di azione e di leggerezza e in amore con i pianeti nel guerriero Scorpione sei pronto a riprenderti con larghi interessi tutta quella passione che ti era mancata. Bene così!



Toro [♉️]

La partita mica è chiusa caro Toro e come si suol dire i cavalli vincenti si vedono all’arrivo e non certo alla partenza. Oggi sei in una modalità più stabile e centrata per portare avanti impegni pratici che stanno assorbendo gran parte delle tue energie. Nel lavoro puoi vivere un momento in cui hai voglia di sperimentarti in mansioni e ruoli diversi da l’abituale: asseconda questo tuo desiderio di novità, tenendo però per te le idee e i progetti perché rischi di attrarre persone invidiose di cui non hai certamente bisogno. Venere in aspetto positivo compensa le opposizioni e le pressioni emotive dei pianeti in Scorpione. In amore è tempo anche di bilanci, saranno positivi se saprai mettere d’accordo intimità e sentimento.



Gemelli [♊️]

Sei un gran comunicatore ma questo lo sai, caro Gemelli. Tuttavia in questo martedì potresti vivere momenti di silenzio e di riflessione su alcune questioni pratiche e familiari che ti stanno a cuore. La Luna nel settore per te della trasformazione ma anche de l’Eros accende i tuoi sensi, portando il tuo interesse sulle cose goderecce della vita. Non ti sentire in colpa dunque oggi se ti senti un po’ svogliato o meno disponibile a dare il tuo supporto agli altri. Urano nel segno, movimenta la vita emotiva, spingendoti sempre verso nuovi stimoli e nuove conoscenze. Per non sprecare però tutta questa energia, ti consiglio di focalizzarti su una questione alla volta. Il vero lusso è solo possedere l’essenziale.



Cancro [♋️]

Inizi questo martedì caro Cancro con un filo di pesantezza in più, dovuta principalmente a tanta stanchezza fisica. La Luna opposta in Capricorno richiama a questioni in casa dove come spesso accade sei sempre a farti carico di tutto, sostenendo i tuoi cari. Oggi però ti consiglio proprio per evitare la famosa altalena dei tuoi stati di umore, di prenderti anche tempo per te stesso e per riflettere sulle prossime mosse nel lavoro.

Marte, Giove, Saturno e Nettuno sono una rosea schiera di pianeti pronti in amore ma anche negli affari a metterti davanti le opportunità giuste per la tua crescita e benessere interiore. Prova a rallentare i ritmi e ad aprirti maggiormente con chi ami. Tenerti tutto dentro, è vero ti protegge dalle possibili delusioni ma non è alla fine salutare.

Leone [♌️]

Le questioni economiche e relative al tuo patrimonio pesano in questo martedì, dove tu caro Leone sei pronto a sfoderare gli artigli per far valere la tua verità in merito. La Luna in quadratura in Capricorno unita ai pianeti in Scorpione, incide sulla tua capacità di mantenere i nervi saldi e proiettare l’energia che possiedi verso situazioni più positive anche per tutelare la tua forma fisica. Ti annuncio che già dalla prossima settimana con l’ingresso di Marte in Sagittario, l’aria nelle relazioni stette si farà molto meno pesante e avrai più possibilità di ottenere una rivalsa e mostrare che quando parli tu, non lo fai mai senza cognizione di causa. In amore oggi cerca di evitare polemiche e se c’è una lontananza emotiva con chi ti piace, prova a vederla come un banco di prova che può rinsaldare il sentimento.

Vergine [♍️]

Sei impegnativo a livello emotivo caro Vergine, specialmente quando sai di avere ragione e vuoi dimostrare con l’impegno e la razionalità che quello che fai ha comunque un grande valore, anche quando sembra che gli altri lo diano per scontato. In questo martedì il tuo spirito pungente e attento ai dettagli, diviene ancora più chirurgico nello scovare negli altri parole non dette e atteggiamenti non esternati. Desideri dunque in parole povere, la verità su una relazione che vivi, senza più scendere a compromessi che penalizzano solo la tua volontà di amare in maniera diretta e trasparente. Meglio la sfera lavorativa, dove puoi portare a casa ottimi risultati con idee vincenti che riscuotono consensi. Sei molto più forte ora rispetto a questa estate, si nota, si vede ma devi esserne prima di tutto convinto tu.



Bilancia [♎️]

Prosegue per te caro Bilancia un inizio settimana che ti vede indaffarato e anche un po’ stanco di stare dietro a tante questioni pratiche. La Luna anche oggi in Capricorno, punta i fari sulle collaborazioni e su l’assetto organizzativo del tuo lavoro: forse vanno riviste alcune scadenze, nonché la disponibilità con la quale spesso aiuti gli altri non venendo poi ripagato con la stessa moneta. Venere nel tuo segno per fortuna, ti rende paziente e serafico anche davanti a possibili scocciatori e detrattori del tuo operato. Ora c’è più necessità di seminare un progetto che sia affettivo o di lavoro, perché poi potrà essere da fine anno che in inizierai a coglierne i risultati sperati. In amore il dubbio e la gelosia non aiutano e tu non sei uno che riesce a far finta di niente.

Scorpione [♏️]

Tutti ti vogliono, ti desiderano e in alcuni casi bramano addirittura la tua presenza. Caro Scorpione oggi sei sostenuto e vincente nella maniera più eclatante del termine. Nel lavoro sono favorite le collaborazioni con persone anche lontano fisicamente da te che possono portarti mano a mano a una crescita anche economica che sembrava un miraggio agli inizi de l’estate scorsa. In amore hai un fascino è un magnetismo tutti particolari che deve però incanalare verso le persone giuste, mettendo da parte il passato e un possibile spirito di vendetta che vorrebbe farti sedere sulla riva del fiume ad aspettare chi ti ha deluso. Dammi retta un cielo come quello che hai tu va impiegato con gratitudine per proiettarti verso il futuro. Ciò che è passato, lascialo pure a chi non possiede il tuo coraggio di rinascere sempre.

Sagittario [♐️]

L’ambiente esterno caro Sagittario, oggi presenta spunti di riflessione da parte tua che possono risultare fondamentali per migliorare la quotidianità. La Luna in Capricorno ti incentiva verso situazioni lavorative concrete e che possono un po’ bilanciare il periodo destabilizzante che hai vissuto negli ultimi mesi. Nettuno in quadratura può però renderti ansioso di trovare soluzioni e farti dubitare a volte delle tue reali capacità di affermazione ed entusiasmo. Ecco perché ti consiglio, specie oggi di investire solo su progetti e persone che hanno dimostrato di esserci anche quando non eri al top della forma emotiva. In amore, Venere migliora le comunicazioni con chi ami anche se forse c’è ancora qualcosa da chiarire. Un passo alla volta riuscirai nel tuo intento.

Capricorno [♑️]

Oggi caro Capricorno con la Luna nel tuo segno, potresti giustamente pretendere di più dalla persona che ti è accanto. C’è infatti nella tua sfera relazionale un maggiore bisogno di coerenza e di riconoscimento dei tuoi sforzi. Nella professione, strategie diverse di impostazione del tuo lavoro, possono portarti verso una meritata stabilità. Tu non hai certamente timore di impegnarti, ne di assumerti incarichi di responsabilità, ma tutto ciò ora deve valerne la pena e non essere qualcosa che chi ti è intorno pretende che tu faccia. Dunque la libertà mentale, l’autonomia ne l’effettuare determinate scelte, anche drastiche in amore come nel lavoro, restano fattori importantissimi per farti sentire che sei comunque sulla strada giusta. Un briciolo di leggerezza in più non guasta in casa, dove l’atmosfera può essere ancora pesante. Migliora però ti garantisco che migliora.

Acquario [♒️]

Oggi rischi caro Acquario di non stare fermo un attimo a livello pratico, ma di essere invece nei pensieri emotivi particolarmente riflessivo e capace di stare molto per conto tuo. La Luna in Capricorno, infonde una nuova stabilità alle tue relazioni, permettendoti di riprendere potere all’interno di un sentimento che ti ha dato filo da torcere. Nel lavoro, prosegue il periodo che è carico di cambiamenti ma anche di nuove opportunità che sei chiamato a vagliare senza fretta eccessiva. Ti consiglio quindi di rigenerarti oggi anche attraverso pause di riposo e la pratica di meditazioni che possono aiutare a ripulire la tua energia, un po’ troppo appesantita dai recenti eventi. In amore come ti dicevo, torni ad avere il coltello dalla parte del manico. Cerca di non farti più condizionare dagli umori altrui: meriti di trovare e mantenere l’equilibrio.



Pesci [♓️]

La giornata caro Pesci è all’insegna della stabilità e degli impegni anche di tipo creativo che aumentano la tua già nota sensibilità. La presenza di Giove in trigono e di Saturno e Nettuno nel tuo spazio astrologico, aumentano le opportunità di allargare le tue conoscenze o di farti vivere delle esperienze anche lontano dal posto in cui solitamente abiti. Sei insomma finalmente proiettato in avanti e capace di gestire al meglio tutte le tue risorse, anche in amore.

Ti consiglio quindi di approfittare di questo periodo così costruttivo e di evoluzione personale per sognare in grande. D’altronde tu sei lo spirituale, il mistico dello zodiaco. La tua forza è quella di essere capace di vivere tutte le stagioni della tua vita con l’intuizione che sono comunque quelle giuste per te.