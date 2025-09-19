L'oroscopo di oggi - venerdì 19 settembre 2025

Ariete [♈️]

Mercurio in opposizione può creare in questo venerdì delle situazioni di incertezza. Caro Ariete, la tua voglia di emergere è notevole ma magari oggi ti consiglio di stare un po’ ad osservare le dinamiche, specie quelle lavorative, senza prendere per forza una posizione. In amore, prosegue un periodo di verifica della tenuta del tuo rapporto, o se stai vivendo una relazione che non ti soddisfa, puoi finalmente dire la tua e liberarti da una certa pesantezza. Marte tuo pianeta guida a breve sarà in una posizione molto forte per promuovere la tua energia. Come sempre, sai dove vuoi arrivare e presto avrai gli strumenti necessari per realizzare la tua soddisfazione.

Parola chiave: Movimento.

Toro [♉️]

Buon venerdì che si apre per te caro Toro,sotto gli influssi positivi di Mercurio in Bilancia. Il tuo senso pratico e la tua voglia di ottenere dei risultati in campo professionale, oggi potrebbero ricevere dei consensi più che meritati. Plutone sempre in quadratura, specie se sei nato tra il 23 e il 28 aprile, può farti sentire un po’ demotivato o sotto pressione. Ti consiglio di cogliere da questo periodo gli aspetti positivi che sono senza ombra di dubbio una maggiore crescita e consapevolezza interiori. In amore oggi il dialogo sarà l’arma vincente. Magari nelle ultime settimane hai infatti messo i sentimenti in secondo piano. Arriva il momento giusto per rimediare.

Parola chiave: Pazienza.

Gemelli [♊️]

Un po’ cervellotico questo venerdì caro Gemelli che ti vede alle prese con mille impegni e scadenze a cui far fronte. Mercurio tuo pianeta guida in aspetto positivo nel segno della Bilancia, incrementa i contatti e le opportunità di lavoro. Nella sfera dei sentimenti c’è qualcosa che magari ancora ti sfugge circa l’atteggiamento della persona che ti interessa. Non essere eccessivamente sospettoso o critico ma oggi lascia che la giornata possa portarti le risposte che cerchi. Urano e Plutone sono magnifici sei vuoi spostarti o iniziare un’ attività in proprio.

Parola chiave: Creatività.

Cancro [♋️]

Parla di casa, di famiglia, questa Luna oggi caro Cancro che nel segno della Vergine prova a chiarire alcune problematiche che già da settimane impegnano il tuo tempo. Non è un venerdì negativo, ma ti consiglio di non sprecare eccessive energie per far capire il tuo punto di vista. Chi desidera confrontarsi con te in modo costruttivo lo fa anche se non stai sempre lì a spiegare e giustificare le tue posizioni. Nel lavoro con Giove favorevole, anche oggi puoi ricevere delle conferme gradite per il tuo impegno. Come ti accennavo, può essere in famiglia o nelle relazioni di amore che devi un attimo prendere le distanze da ciò che non puoi controllare e che ti stressa.

Parola chiave: Relax.

Leone [♌️]

La tua vita pratica oggi caro Leone è sotto i riflettori delle stelle. Mercurio in aspetto di socialità e prestigio nel segno della Bilancia, riporta soddisfazioni derivanti la tua famiglia ma anche da i tuoi sforzi lavorativi. Bel venerdì da vivere da vero protagonista come del resto sei. Nei sentimenti arriva la necessità non più di chiarire ma di fare una bella selezione, anche di conoscenze e amicizie. Credo che tu sia davvero capace in questo momento di riscrivere un po’ la tua vita affettiva e sentirti maggiormente in equilibrio con i tuoi reali bisogni. Se ci sono questioni legali o economiche che ti preoccupano, cerca di avvalerti di persone competenti che possono suggerirti delle soluzioni.

Parola chiave: Selettività.

Vergine [♍️]

Cosa è che ritorna dal tuo passato caro Vergine e che hai difficoltà pienamente a lasciare andare? Questo venerdì con il Sole e la Luna nel tuo segno, sembra volerti liberare da alcune zavorre emotive per farti essere finalmente in linea con te stesso e con i tuoi desideri. Nell’ambito lavorativo ti consiglio di usare questo preludio di week end per fare un piano che già dagli inizi della prossima settimana, può portarti delle belle soddisfazioni. Saturno ritornando nel segno dei Pesci, invita a non soffermarti più sulle relazioni che anziché riempirti di fiducia ti hanno svuotato. Impiega la tua precisione e la tua grinta in maniera metodica: hai necessità di conseguire dei risultati tangibili in ciò che fai.

Parola chiave: Razionalità.

Bilancia [♎️]

In attesa della stagione relativa al tuo compleanno caro Bilancia, questo venerdì ti regala un bello spessore in comunicazioni e fascino. Mercurio assieme a Marte nel tuo segno zodiacale, desiderano farti vedere l’opportunità di vivere la sfera pratica con maggiore dinamismo e fiducia. Se il lavoro è quindi favorito, nei sentimenti ancora qualcosa poterebbe lasciarti nel dubbio. Cerca oggi di non alzare polemiche per questioni di principio con il partner o in famiglia. Il tuo carattere che ama l’equilibrio e la giustizia intesa come imparzialità dei sentimenti, potrebbe accusare un po’ troppa suscettibilità. Già da domani i pianeti ti regaleranno nuove consapevolezze. Oggi vietato strafare.

Parola chiave: Fiducia.

Scorpione [♏️]

Bisogna vedere un eventuale problema da più angolazioni. Caro Scorpione, chi meglio di te è in grado di osservare e sviscerare gli animi delle persone e delle situazioni che vivi con la precisione di un chirurgo di fama? Questo per dirti che hai a disposizione un venerdì dove dopo tanto ragionare, puoi arrivare a una soluzione positiva di ciò che ti sta a cuore. Sono quindi i sentimenti ancora una volta, quell’ambito dove è necessario che sia ripristinato un equilibrio. Mercurio nel campo per te de l’introspezione, invita a tenere per te desideri e progetti: non tutti infatti sono veramente tuoi alleati. Nel lavoro, puoi chiedere e attivarti in maniera incisiva. Marte da domani nel segno, darà una spinta notevole a tutte le tue attività.

Parola chiave: Carisma.

Sagittario [♐️]

Ci voleva l’ingresso di Mercurio nel segno amico della Bilancia, caro Sagittario a riportare un minimo di quiete nella tua mente sovrappopolata di pensieri. Iniziamo dagli aspetti positivi: questo venerdì benché sia impegnativo per te, può essere una giornata spartiacque da una situazione che ti stava logorando mentalmente. Ancora una volta può essere il lavoro, il settore dove avverti forte l’esigenza di cambiare e di trovare maggiore riscontro in ciò che fai. Urano in opposizione, invita a non stare fermo, a non accontentarti più e a portare il tuo impegno e valore in situazioni nuove. Questo vale anche per i sentimenti, specie se stai vivendo un rapporto un po’ tira e molla. Oggi o sei dentro o sei fuori da un evento. A te la scelta.

Parola chiave: Motivazione

Capricorno [♑️]

Oggi con Mercurio in ingresso nel segno della Bilancia, potresti essere Caro Capricorno alle prese con una certa emotività, dovuta maggiormente alla tua stanchezza, sia mentale che fisica. Occorre ogni tanto anche per un gran lavoratore e perfezionista come te, concedersi un attimo di svago e di relax. Per fortuna la Luna nel segno della Vergine, può metterti in contatto con le persone giuste, facendoti sentire un po’ meno il peso di alcune responsabilità. Nei sentimenti, prosegue un tuo senso di esasperazione o di lontananza dalla persona che ami. Già da domani con Marte favorevole, ritrovi lucidità e le occasioni giuste per esprimerti al meglio.

Parola chiave: Apertura.

Acquario [♒️]

Bello, intenso e comunicativo proprio come te caro Aquario, questo venerdì che profuma di contatti e opportunità. Mercurio in ingresso nel segno della Bilancia, prepara la strada a degli eventi e quindi a un incremento di tutte le tue attività pratiche. Certamente fare un po’ di selezione ti sarà d’aiuto anche per non lasciarti sfuggire le situazioni che poi veramente risulteranno importanti. In amore, vuoi lasciarti dietro le spalle una possibile delusione, oppure senti che è arrivato il momento giusto per chiarire i tuoi sentimenti con chi ti interessa. Oggi puoi essere davvero favorito per toglierti in tal senso il famoso sassolino dalla scarpa. Ricordati che spesso la migliore vendetta è l’indifferenza, verso chi ti ha ferito e la migliore cura ai mali, il dignitoso silenzio.

Parola chiave: Nobiltà.

Pesci [♓️]

Un po’ di malinconia nel tuo cielo astrologico di questo venerdì caro Pesci. Mercurio in aspetto di trasformazione di alcuni rapporti interpersonali, invita ad andare oltre la superficie delle apparenze. Ecco perché puoi sentirti un po’ svuotato dalle energie: stai facendo uno sforzo enorme per comprendere una situazione affettiva che magari ti ha mostrato ultimamente delle pecche. Nella sfera lavorativa sai quanto vali e quanto impegno stai mettendo in un progetto.

È dunque più che normale specie oggi, ribadire le tue posizioni con un collega o con un superiore. Cerca di non portare però le dinamiche a l’estremo e evita se possibili diverbi e scontri. L’attività fisica può esserti di supporto per gestire lo stress.

Parola chiave: Ordine.