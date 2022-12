Oroscopo settimana dal 12 al 18 dicembre 2022

Ariete

Un oroscopo meno entusiasmante del solito, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non assicura un grande romanticismo, anche se fra i partner non mancheranno momenti di passione. In ufficio, nuove prospettive si intravedono all'orizzonte.

Toro

Settimana interessante, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si caratterizza per un rinnovato romanticismo e i partner proveranno un forte desiderio di condivisione. In ambito lavorativo, invece, spazio a una maggiore creatività.

Gemelli

Sette giorni di rinascita, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia non garantisce ancora un enorme romanticismo, ma fra i partner torna un dialogo più sereno. Sul fronte professionale, nel mentre, è tempo di recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa non risulta particolarmente romantica e fra i partner vi potrebbero essere anche dei battibecchi di troppo. In ambito lavorativo, meglio non sollevare polemiche con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni abbastanza rilassati, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non offre un enorme romanticismo, tuttavia i partner saranno capaci di concedersi dei momenti di improvvisa passione. In ufficio, nel frattempo, si consolida la stima reciproca con un superiore.

Vergine

Settimana priva di grossi intoppi, quella promessa dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia risulta certamente romantica e i partner saranno anche pronti a passi importanti per la loro relazione. Un po' più noiosa la vita in ufficio, poiché ci si dovrà occupare di qualche questione burocratica.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non appare particolarmente intensa, tuttavia i partner avranno occasione di migliorare il loro dialogo. Sul fronte professionale, invece, nuovi progetti sono in arrivo.

Scorpione

​Settimana interessante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non appare particolarmente romantico, tuttavia le stelle avvantaggiano i single in cerca di avventure. Sul lavoro, nel mentre, potrebbero palesarsi all'orizzonte nuove e strategiche alleanze.

Sagittario

Sette giorni ancora energici, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si rivela molto maliziosa e passionale, ma potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ambito lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo molto interessante, quello promesso dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si rivela romantica e intensa, con i partner pronti a passi davvero importanti per il loro rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, un vecchio progetto potrebbe finalmente vedere la luce.

Acquario

Settimana mediamente tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non appare particolarmente intensa, tuttavia i single potranno lanciarsi in qualche divertente corteggiamento. In ufficio, invece, meglio non sollevare polemiche con colleghi e superiori.

Pesci

Sette giorni abbastanza rilassati, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa regala momenti di intenso romanticismo, ma molto si può ancora fare sul fronte più malizioso del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario recuperare qualche progetto rimasto in sospeso.