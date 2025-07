"Stop al gemellaggio con Tel Aviv" No del Comune a Verdi, M5S e pro Pal

Un altro corteo pro Pal, partenza alle ore 10 da Porta Venezia e arrivo in piazza Scala. "Rottura dei legami tra Milano e Israele" è una delle richieste e il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi che oggi - come ogni sabato - sfilerà per Gaza ricorda che ha depositato in aula una mozione che chiede "al Comnume dei passi concreti, dopo gli atti simbolici. Interrompere I legami tra Milano e Israele come hanno già fatto altre città, a partire dal gemellaggio Milano-Tel Aviv". A giugno anche il Movimento 5 Stelle ha presentato sulla piattaforma del Comune una petizione sottoscritta da 1.238 persone (servono mille firme per ricevere una risposta ufficiale) per chiedere "al Consiglio, alla giunta e al sindaco di avviare con urgenza le procedure per la revoca del gemellaggio con la Città di Tel Aviv". Ieri è stata pubblicata on line la risposta, che è una bocciatura della richiesta. "Il gemellaggio con Tel Aviv risale ai primi anni '90. I doveri e le responsabilità delle città sono distinti da quelli dei rispettivi stati nazionali - è scritto -. Crediamo che il mantenimento e il rafforzamento del dialogo internazionale sia uno strumento irrinunciabile per contribuire a costruire e mantenere la pace nel mondo.

La diplomazia delle città ha un ruolo sempre maggiore nelle relazioni internazionali. Con le sue molteplici attività internazionali, Milano intende continuare a favorire il dialogo tra città, con l'impegno di sostenere una pace giusta".