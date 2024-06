Il D-Day 80 anni fa. Biden: "Qui in Normandia una battaglia tra tirannia e libertà"

Ascolta ora 00:00 00:00

Di quello storico 6 giugno del 1944 restano pochi reduci, qualche sgangherato relitto e un mare di croci bianche sotto la salsedine della Normandia. Il giorno che sancì l'apertura del secondo fronte, tanto richiesto da Stalin ai suoi omologhi alla Conferenza di Teheran, si trasformava in una delle più grandi operazioni militari della storia dell'umanità.

They gave their tomorrow for our today.



We will never forget. pic.twitter.com/4i9GN2RHM9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 6, 2024

Un'occasione per commemorare la scintilla del percorso verso la ritrovata libertà degli Europei, che oggi più che mai si carica di significati simbolici mentre due conflitti principali e una miriade di guerre "minori" turbano l'ordine internazionale. Gran cerimoniere delle celebrazioni, il presidente francese Emmanuel Macron (e signora) in una settimana così carica di significati come questa che precede le elezioni europee e il G7 di Puglia, in Italia. Il presidente della Repubblica francese è arrivato a Omaha Beach, accompagnato dalla moglie Brigitte. Con lui anche il premier Gabriel Attal.

Il Capo dell'Eliseo ha accolto i Capi di Stato e di Governo riuniti in Normandia per celebrare lo speciale anniversario. Tra loro, tra gli altri, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente Usa Joe Biden, quello canadese Justin Trudeau, re Carlo III, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, il presidente polacco Andrzej Duda, il ceco Petr Pavel, il re Filippo del Belgio, Federico X sovrano di Danimarca e Guglielmo Alessandro re di Olanda.

"Qui, sulla costa della Normandia, si è svolta la battaglia tra libertà e tirannia". Nel suo discorso alla commemorazione per l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, il presidente Usa ha iniziato ricordando il male e la devastazione scatenata nel mondo dalle forze di Hitler. "Il malvagio Terzo Reich aveva devastato il mondo. La Germania nazista aveva soggiogato le nazioni un tempo libere dell'Europa attraverso la forza bruta, le bugie e un'ideologia distorta", ha sottolineato Biden.

"Milioni di ebrei erano stati coinvolti nell'Olocausto. Milioni di altre persone uccise da bombe, proiettili e guerre sanguinose. Hitler e quelli con lui pensavano che le democrazie fossero deboli e che il futuro appartenesse ai dittatori", ha dichiarato il presidente americano, alla cerimonia ospitata dal leader francese Emmanuel Macron. "Qui, sulla costa della Normandia, si sarebbe svolta la battaglia tra libertà e tirannia", ha aggiunto per poi ringraziare i veterani presenti.

Join me as I deliver remarks from Normandy, France on the 80th anniversary of D-Day – honoring all those who bravely served and sacrificed for our liberty and prosperity. https://t.co/fFOgA817fq — President Biden (@POTUS) June 6, 2024

Il presidente francese, nel rimarcare lo stato di salute delle relazioni Usa-Francia, ha elogiato la "grandezza di un popolo pronto a morire su un terreno che non è il suo" nel suo discorso al cimitero americano di Colleville-sur-Mer. "Queste umili tombe bianche" sono "uno dei luoghi più commoventi della Francia", ha dichiarato Macron.

Toutes les générations réunies en Normandie pour honorer nos héros. Fier de vous rencontrer. pic.twitter.com/znMTFR26zA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 5, 2024

Gli fa eco il cancelliere tedesco, quasi in segno di ammenda per le responsabilità tedesche di più di 80 anni fa. Olaf Scholz, ha infatti definito lo sbarco alleato in Normandia il 6 giugno 1944 come un “giorno di liberazione” per la Francia, per molti altri paesi europei occupati, ma anche per la Germania. La data segna “l’inizio della fine del sistema disumano del nazionalsocialismo, della sua follia razziale e del militarismo, della volontà di distruzione e delle fantasie imperialiste”, ha scritto Scholz in un articolo pubblicato per il quotidiano francese Ouest France, come riporta Welt. Il coraggio dei liberatori ha aperto la strada alla Germania verso la democrazia e la libertà, la prosperità e lo stato di diritto, ha detto ancora Scholz, aggiungendo che "questo coraggio ha dato a noi tedeschi la possibilità di un nuovo inizio”.

Il presidente ucraino Zelensky,invece, arrivato a Omaha Beach accompagnato dalla moglie, è stato accolto dal presidente francese che lo ha abbracciato a lungo. I presenti gli hanno tributato un caloroso applauso.

"La celebrazione dello sbarco degli alleati in Normandia ci ricorda il coraggio e la determinazione dimostrati per il bene della libertà e della democrazia. Allora gli alleati difendevano la libertà dell'Europa, gli ucraini difendono la libertà dell'Europa adesso. L'unità vinse allora, la vera unità può vincere anche adesso", scrive su Telegram il presidente ucraino.