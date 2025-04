Ambrogio Beccaria si prepara per il giro del mondo in solitaria

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un nuovo orizzonte per il velista solitario milanese Ambrogio Beccaria: il giro del mondo, quello che si chiama Vendee Globe e che partirà nel 2028. Prima, ovviamente, le tappe di avvicinamento, che sono in realtà altre regate. Comincerà subito con una prova che parte il 10 agosto da Kiel, la Volvo Ocean Race Europe. Questa è in equipaggio e servirà anche da passaggio di consegne per imparare a navigare sulla sua nuova barca. Ex Vulnerable di Thomas Ruyant, costruito nel 2022 su progetto di Koch e Finot Conq. Diciotto metri quasi volanti con cui il velista francese è arrivato settimo nella Vendee Globe.

Il partner di questa avventura è Mapei, produttore di materiali per l'edilizia con una sezione dedicata anche al settore marino, famoso per il suo impegno nel ciclismo e in altri sport. Il team si chiamerà Allagrande Mapei Racing.

Per i solitari arrivare al giro del mondo su un Imoca 60 è il traguardo più desiderato.

Per Beccaria "gareggiare in questa classe è davvero il massimo, non desidero altro. Non ho mai nemmeno avuto il coraggio di sognare così in grande... e ora che ci sono, so che ci saranno sfide difficili da affrontare, ma sono motivato a imparare dall'oceano e, se possibile, a vincere"