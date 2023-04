Angelo Alessio, muore in un incidente il fratello Cosimo

Due settimane dopo il terribile incidente avvenuto il 18 marzo a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, non ce l'ha fatta Cosimo Alessio, operaio di 63 anni e fratello di Angelo Alessio, 57 anni, ex calciatore della Juventus e adesso allenatore. Le ferite riportate nello scontro sull'auto con la quale viaggiava, una Hyundai Kona, sono state fatali e nonostante le cure costanti dello staff medico è spirato all'ospedale Ruggi di Salerno.

L'incidente poi risultato fatale è avvenuto contro un muro di recinzione di viale della Repubblica: nell'impatto le condizioni sono apparse subito molto critiche per un trauma cranico e le numerose lesioni agli arti e al torace. La Procura della Repubblica di Salerno sta indagando sul caso. Come riporta Infocilento, l’uomo stava rientrando da un turno lavorativo notturno nella fabbrica di Battipaglia dove prestava servizio. Sono in corso le indagini per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente che ha portato alla sua morte.

La carriera di Alessio

Come detto, uno dei fratelli è Angelo Alessio che con mister Antonio Conte è stato vice allenatore ai tempi del Siena e successivamente anche della Juventus ma anche nell'esperienza del Chelsea da metà luglio 2016 all'agosto 2018. La sua carriera da allenatore, invece, inizia nella panchina degli scozzesi del Kilmarnock nel 2019 per poi andare, due anni dopo, all'Esteghlal (squadra iraniana) come assistente tecnico. Adesso allena il Persija Jakarta, formazione che milita nel campionato indonesiano.

Nato nel 1965, da calciatore Angelo Alessio ha indossato le maglie di Avellino, Juventus, Bologna, Bari, Cosenza, Avellino e Modena ma è con i bianconeri che raccoglie più presenze. Ex centrocampista, ha totalizzato in maglia bianconera 142 gare di cui 99 in campionato dove ha realizzato 11 reti. Il mondo sportivo si stringe intorno a lui e alla sua famiglia: il prossimo 29 aprile compirà 58 anni. Con la Juventus ha vinto una Coppa Italia e una Coppa Uefa nel 1990. Per ricordare l'affetto della società bianconera nei confronti dell'ex tesserato, negli ultimi anni sono stati pubblicati post social con gli auguri nel giorno del compleanno, come detto a fine aprile, con i tifosi bianconeri a commentare a centinaia visto il ricordo positivo che Alessio ha lasciato in tutta la famiglia bianconera.