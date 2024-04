Il dolore dell'ex ginnasta Carlotta Ferlito: "Abbiamo portato mamma in hospice"

Sono giorni difficili per l'ex ginnasta italiana Carlotta Ferlito, preoccupata per le condizioni di salute della madre, affetta da una grave forma di Sla. Roberta Parasilti, madre dell'ex atleta azzurra, ha ricevuto la diagnosi di Sclerosi laterale amiotrofica circa due anni fa e da allora la situazione è purtroppo peggiorata molto velocemente. Si tratterebbe, infatti, di una forma molto grave e aggressiva.

Negli ultimi giorni è stata quindi presa una decisione molto difficile e straziante, ossia quella di appoggiarsi a una struttura per casi complessi, dove la signora Parasilti possa ricevere tutta l'assistenza necessaria. Si è trattato, però, di una separazione dolorosa: dalla famiglia e dalla casa condivisa. Carlotta Ferlito ha descritto questi terribili momenti in un lungo post affidato alle pagine di Instagram. " Un paio di giorni fa abbiamo portato mamma in hospice, una struttura che la accompagnerà cercando di farla soffrire il meno possibile. I suoi medici hanno ritenuto che questa fosse la scelta migliore per lei, dato che a casa non saremmo stati in grado di soccorrerla qualora la situazione fosse diventata complicata ", ha scritto l'ex atleta 29enne. "Per me che ho vissuto gli ultimi due anni della sua malattia h24, è triste non svegliarmi con lei tutti i giorni, non urlarle il mio 'Buongiorno Bambola!' ma soprattutto sapere che non tornerà più a casa ", ha aggiunto.

Malgrado il grande dolore, la Ferlito ha volto raccontare la sua esperienza alle persone che la seguono, lasciandosi andare anche a uno sfogo: " Non accetterò mai che le cose brutte accadano a persone così buone, mentre persone che fanno schifo sono là fuori sono felici e serene, ma l'unica cosa che spero per lei è che il suo dolore possa cessare quanto prima, e quando sarà diventato per lei insopportabile ".

" Dicono che condividere le cose belle e le amplifichi, al contrario spero che condividere quelle brutte le renda meno sofferenti. Grazie per tutti i messaggi, sicuramente avrò e avremo bisogno di tanto supporto e affetto ma so che la mia famiglia è unita e che voi ci siete sempre ", ha concluso.

Carlotta Ferlito ha ringraziato tutti per la vicinanza, scusandosi anche per eventuali errori di scrittura. E in effetti sono stati tantissimi i commenti e le parole d'affetto ricevuti dall'ex ginnasta italiana. " Non ci sono parole sufficientemente di conforto di fronte a dolori così grandi, che la vita ci mette davanti completamente senza senso… ma ci tengo a dirvi che sono con voi e che vi abbraccio forte forte ", è il messaggio di Carlotta Perego di Cucina Botanica. " Sarà per sempre fiera di voi" , ha invece scritto Valentina Ferragni. " Nessun ritiro, per me non hai smesso di gareggiare, lo fai ogni giorno della tua vita ", ha commentato un utente.

Solo chi vive questa tipologia di malattia nella propria casa può capire cosa si prova, quanta ingiustizia ci sia nella vita, e noi famigliari vediamo la vita da un’altra prospettiva, perché ti cambia per sempre

", aggiunge un altro.