E Jannik confessò: "Mangio gratis"

Quando si tratta di pagare per mangiare, Sinner è più opportunista di Pippo Inzaghi. Già a febbraio aveva detto che al ristorante prende la pasta al pomodoro perché costa meno del ragù, ieri è andato a Bologna dai suoi compagni di Davis. Il motivo lo spiega lui stesso ai social della Fitp: «Mangio gratis e me ne vado!».

***

L'azione più pericolosa della Juve a Empoli è stata quando Gatti è finito KO dopo un confronto filosofico con Pellegri. L'attaccante ha rischiato il rosso, ma la caduta in differita del difensore bianconero era così goffa e sospetta da non poter intenerire neanche gli animalisti.

***

In Premier League dove usano una grafica molto aggressiva e, nel sentitissimo North London derby, quando l'Arsenal ha fatto gol al Tottenham si è visto il gallo degli Spurs fulminato dai colpi sparati dai cannoni dei Gunners.

***

Come per Osimhen a Napoli hanno già fatto anche la torta a forma di Lukaku e il rischio che con altri dolci la cosa possa trascendere, è altissimo.

***

Dazn non mostra le immagini degli scontri di Cagliari, molti urlano alla censura, ma l'applicazione ha perso un'occasione poteva far pagare un extra per questi contenuti.

***

Venezia affonda in 30' a San Siro e a fine primo tempo la regia Dazn indugia su Di Francesco, con un'espressione non proprio «serenissima».

***

Con un movimento dei dito verso l'alto su Sky Francesco Totti spiega il successo di Sinner: «Da quando ha giocato con me a Padel ha fatto 'fiuuuuuu'».

***

L'ultimo gol in A della Juve di Thiago Motta risale a prima che l'Italia conoscesse Maria Rosaria Boccia.

@duppli