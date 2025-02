Lungo, niente più pedana di stacco

Ascolta ora 00:00 00:00

La rivoluzione che fa arrabbiare i puristi: quella del salto in lungo. Domenica a Dusseldorf, in Germania, ci sarà un primo test per abolire la pedana di stacco. «È una stronz... Se la fanno, cambio sport. E faccio il triplo», ha sentenziato il greco Tentoglou, doppio oro a Tokyo e Parigi della specialità olimpica dal 1896 e nella quale hanno scritto la storia campioni come Bob Beamon e Carl Lewis (foto), con quest'ultimo a guidare la rivolta: «Allora perché non rendere il canestro del basket più grande per i tiri liberi? Sono in molti a sbagliarli». Ma in cosa consiste questo cambio? In sostanza, il progetto di World Athletics consiste nell'eliminare l'asse di battuta per fare meno tentativi nulli e rendere la competizione più spettacolare.

Ci sarà un'area di decollo di 40 centimetri e così si premierà l'atleta in grado di saltare più lontano. A provare la nuova versione di salti sarà la tedesca Mihambo, oro a Tokyo e argento a Parigi, l'unica finora ad esprimere un parere favorevole.