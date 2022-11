Sciare tra i grattacieli? A Milano si può: la pista trasforma piazza Gae Aulenti

Siamo ancora in autunno, gli alberi che coprono interi viali hanno foglie dai caldi colori ma anche verdi, colori che diventano ancora più intensi sotto un caldo sole. Nel quartiere milanese di Porta Nuova, tra i grattacieli della città che sale, il colore è il bianco della neve, qui l’inverno sembra essere già arrivato.

Anzi, grazie alla presenza di una pista da sci, qui è possibile anche sciare e scendere con lo snow tube, il gommone sulla neve. L’installazione “Swiss Winter Village” è stata organizzata in piazza Gae Aulenti, su una superficie di circa 800 mq, tra neve sintetica, igloo e chalet, un vero e proprio villaggio dall’atmosfera natalizia.

All’inaugurazione, avvenuta nello stupore dei cittadini, erano presenti Giorgio Rocca, lo sciatore ex campione italo-svizzero fondatore della GR Ski Academy e la showgirl Michelle Hunziker, testimonial di Svizzera Turismo, unitamente all’amministratore delegato Trenitalia. Dice Hunziker: “Sono molto contenta di poter promuovere questi viaggi che si possono fare da Milano verso la Svizzera. In un attimo si possono raggiungere posti bucolici con la propria famiglia così come i mercatini di Natale. Come quello di Berna, la città dove sono cresciuta. Il tutto all’insegna della sostenibilità. La Svizzera può davvero insegnare valori di rispetto e amore per l’ambiente che fanno parte della propria cultura”.

Nel periodo di apertura che va dal 7 al prossimo 27 novembre 2022 è possibile dedicarsi agli sport invernali rimanendo in città. L’ingresso è libero, dalle ore 9 alle 21, tutti i giorni (la mattina per le scolaresche); sci, scarponi, casco e bastoncini sono a disposizione gratuitamente, così come sono gratuite anche le lezioni di sci da prenotare sul sito ufficiale. Alla lezione, della durata di 40 minuti, impartita dai maestri della Giorgio Rocca Ski Academy, possono partecipare tutti gli appassionati di sci, chi è già esperto ma anche chi è alle prime armi, nonché le Associazioni sportive del Comune di Milano.

Chi non ama sciare può comunque passeggiare tra le decorazioni degli chalet e degli igloo, assaggiare formaggi e dolci tipici e scaldarsi bevendo le tisane, una piccola esperienza di quello che la Svizzera offre nella stagione invernale.

L’impianto è stato promosso e realizzato da Svizzera Turismo, con il patrocinio del Comune di Milano, in partnership con le Ferrovie Svizzere, Trenitalia, il comprensorio sciistico di Andermatt Disentis Sedrun, la Regione di Berna e St. Moritz. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere gli sport invernali, i mercatini di Natale, le meraviglie paesaggistiche dello stato elvetico, nella mobilità sostenibile con treni che collegano Milano alle città svizzere, trenini panoramici per vere e proprie escursioni nella neve e il Bernina Express, che attraversa le Alpi donandoci incredibili visioni. Una speciale promozione è dedicata al ponte di Sant’Ambrogio e sconti anche durante il Natale in treno Eurocity, inoltre, in convenzione con alcuni comprensori e per tutta la stagione invernale, sono previsti sconti sul noleggio e su skipass, per tutti coloro che viaggiano in treno.

Spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo: “Portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione… Ma l’obiettivo è promuovere non solo le destinazioni di montagna ma anche le città, facilmente raggiungibili da Milano in treno, che ben rappresentano le mille sfaccettature del turismo svizzero. Anche il pubblico più sedentario è benvenuto nel nostro villaggio”.

L’iniziativa si propone anche come ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026, dove per tale occasione sarà proprio Milano, nello Stadio di San Siro, ad accogliere la cerimonia d’apertura.