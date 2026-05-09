Sport e inclusione, Flutter SEA in campo per Special Olympics Italia

Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars ed è leader nel settore dell’intrattenimento, anche quest’anno sostiene Special Olympics Italia con un programma di iniziative dedicate alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport che si sviluppa in tre ambiti di intervento: sostegno agli eventi sportivi, formazione e partecipazione diretta delle persone di Sisal, Snai e PokerStars.

“Lo sport è uno dei modi più concreti e autentici per creare connessioni reali e valorizzare le unicità di ciascuno - sottolinea Serena Di Vita, Sustainability & responsible gaming director di Flutter SEA -. Con Special Olympics Italia condividiamo valori che sono propri dello sport come la passione, il coinvolgimento e la partecipazione. Siamo davvero orgogliosi di essere al loro fianco e di contribuire, insieme alle nostre colleghe e colleghi, a dare vita ad un cambiamento positivo e costruire un futuro migliore e più inclusivo”.

Quest’anno a dare il via alla collaborazione saranno i Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia, edizione numero 41, in programma dal 19 al 24 maggio a Lignano Sabbiadoro e Cordovado in Friuli Venezia Giulia e tra Portogruaro e Bibione in Veneto, che coinvolgeranno oltre 3mila atleti in 21 discipline sportive. Flutter SEA sosterrà in particolare le competizioni di pallavolo, con una presenza dedicata sui campi di gara.

Accanto al supporto agli eventi sportivi, il 2026 segna anche l’avvio della collaborazione nel progetto Coach for Inclusion, con Flutter SEA prima azienda in Italia a sostenerne lo sviluppo con un programma di formazione avanzata per la certificazione di coach in grado di allenare atleti con e senza disabilità intellettive promuovendo una cultura sportiva sempre più aperta e accessibile.

Il terzo ambito prevede il coinvolgimento diretto delle colleghe e dei colleghi del Gruppo a sostegno della campagna #PlayUnified, attraverso l’organizzazione di eventi sportivi aziendali a Lucca, Milano e Roma. Le volontarie e i volontari di Sisal, Snai e PokerStars Italia scenderanno in campo al fianco delle atlete e degli atleti Special Olympics Italia, condividendo momenti di sport, incontro e partecipazione. Impegno, questo, che prosegue nel solco degli anni precedenti: anche nel 2025, infatti, oltre 100 persone sono state protagoniste di tre bellissime giornate di Sport Unificato.



Special Olympics Italia si conferma un partner di eccezione e di lunga data per Flutter SEA, che ha raccolto e portato avanti il percorso avviato nel 2017 da Fondazione Snaitech, lSport e inclusione: Flutter SEA al fianco di Special Olympics Italia del terzo settore del Gruppo.

Collaborazione, che rappresenta la volontà condivisa di diffondere una cultura che riconosce nello sport uno strumento di cambiamento sociale e di promozione di un mondo più inclusivo, rispettoso e accogliente, motore di partecipazione e senso di appartenenza.