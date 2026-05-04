La Stramilano record dei 62mila si inchina al mito di Zanardi

Oltre 62.500 persone, record per la manifestazione, si sono radunate in Piazza Duomo e nelle vie del centro, dando vita ieri mattina alla 53esima edizione della Stramilano: una vera e propria festa collettiva che ha trasformato la città in un fiume di energia, tra sport, sorrisi e voglia di stare insieme. L'evento si è aperto con un momento di raccoglimento e un ricordo dedicato a Alex Zanardi, scomparso sabato mattina, grande campione, figura simbolo di determinazione e passione sportiva.

A dare il via alle tre gare è stata la madrina della manifestazione di quest'anno, la pattinatrice di velocità italiana Francesca Lollobrigida, atleta del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare, vincitrice di due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e una delle più grandi atlete nella storia degli sport invernali azzurri.

Alle 8,30 come di consueto è partita da Piazza Castello la Stramilano Half Marathon a cui hanno partecipato oltre 10mila atleti professionisti che si sono sfidati lungo il percorso della 21 km. In campo maschile Mark Kiptoo, ha tagliato per primo il traguardo (in un'ora e 9 secondi), seguito da Amon Kiptoo, (un'ora e 28 secondi) e da Philemon Kiplimo Kimaiyo, giunto al traguardo in un'ora e 41 secondi. Tra le donne vince Jedidah Chepkemoi Sang (un'ora, 10 minuti e 4 secondi) , medaglie d'argento e bronzo rispettivamente per Hilda Jelagat Kiptum (1:11:17) e Esther Yeko Chekwemoi (1:11:28).

Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Alain Cavagna, arrivato al traguardo con un tempo di 1:04:31, mentre per la categoria femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Giulia Sommi, che ha corso in un'ora e 20 minuti.

Alle 10 tutti gli sguardi si sono accesi su piazza Duomo per la partenza della 10 km non competitiva che ha visto la presenza anche delle istituzioni con il Sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi e Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune. A dare il via il colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, sparato dalla madrina Lollobrigida. A seguire le esibizioni delle Fanfare dell'Esercito Italiano, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri che hanno trasformato la partenza in un vero show a cielo aperto.

Alle 10,30, sempre in piazza, è stata la volta della Stramilanina che ha visto i piccoli runner protagonisti di una coloratissima 5 km. Il punto di arrivo all'Arco della Pace ha accolto tutti i runner, trasformato per l'occasione in una grande area festa: ristoro, musica, dj set e una meritata medaglia per ogni partecipante.

Come da tradizione, non potevano mancare gli amici a quattro zampe, che hanno corso fianco a fianco i loro padroni. Tre postazioni DJ hanno accompagnato la corsa con la loro musica in diversi punti del percorso, mentre la compagnia di spettacolo LiberiDi ha incantato il pubblico con performance acrobatiche. Il Villaggio degli Atleti, invece, ha ospitato l'area ristoro curata dalla Croce Rossa Italiana di Milano, con una zona dedicata al relax e postazioni per massaggi defaticanti.

L'appuntamento ora è per il 29 novembre con la quarta edizione della Stramilano Sottozero, divenuta appuntamento irrinunciabile per migliaia di milanesi e non. Per chi invece volesse segnarsi in agenda la Stramilano 2027, la 54esima edizione si terrà il 21 marzo.