Parte il Salone del Mobile. Una "normalità" da record

Apre oggi alla presenza della presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Regione Attilio Fontana e la regina di Olanda Maxima Zorreguieta la 61esima edizione del Salone del Mobile.Milano. Un'edizione ancora più special che sancisce il ritorno alla classica collocazione del calendario fieristico internazionale ad aprile dopo 3 anni di assenza. «Una data molto importante - come spiega la presidente del Salone Maria Porro, - perché sancisce il ruolo di Milano come anticipatrice di tendenze. Il Salone, infatti, aprirà la stagione globale dell'arredamento, presentando in anteprima mondiale le nuove linee e collezioni della aziende top nel settore».

Da oggi e per sei giorni, sotto le vele di Fuksas a Rho Pero su 169.281 metri quadrati di superficie gli e oltre 2mila espositori con un 34 per cento di aziende estere, presenteranno il primo concept dell'abitare. Non solo, il 2023 celebra anche il ritorno di visitatori e buyer cinesi, al secondo posto della biglietteria, che una settimana prima dell'apertura aveva già staccato il 25 per cento dei ticket in più del 2022. Al primo posto gli italiani, seguiti da cinesi, appunto e tallonati da Usa, Germania, Brasile, Corea. Presenti anche Arabia Saudita, India, paesi dell'Estremo Oriente e Russia, scivolata in 19esima posizione ma pur sempre presente. Questa edizione si preannuncia da record con 327mila presenze contro le 262mila dell'anno scorso. Così l'Ufficio studi di Confcommercio stima un indotto sulla città di 223 milioni di euro, pari al 37 per cento in più dello scorso anno.

Grande protagonista quest'anno la biennale della Luce, con i suoi 1.148 espositori di cui 32 per cento esteri distribuiti sui 135.850 metri quadrati di esposizione, che sarà completamente innovativa grazie all'allestimento firmato dallo studio Lombardini 22, che regalerà una nuova esperienza di visita preannuciando il modello di fiera del futuro. Presenti in questa edizione il Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace3.0 che analizza le tendenze dell'ufficio del futuro, S.Project dedicato all'architettura d'interni, Euroluce appunto e il SaloneSatellite.

Qui saranno presenti 550 designer e neo-laureandi di 28 Scuole e Università internazionali di design su 4mila metri quadrati. Tema di questa edizione è «Design Schools Universities. Building the (im)possible. Process, Progress, Practice»: le Scuole e le Università del Design proporranno una riflessione sul tema attraverso l'allestimento e la presentazione dei lavori degli studenti. Giunge alla sua 12esima edizione il Salone Satellite Award.

Laboratorio di sperimentazione e innovazione, luogo di creazione di cultura e generatore di pensiero, produttore di valore e di tendenze, il Salone presenta tre novità: un unico livello espositivo, con le aziende dei padiglioni superiori (8-12, 16-20) ricollocati in quelli inferiori per una coerenza di percorso, un nuovo layout di Euroluce, appunto, e una componente culturale diffusa negli spazi della Biennale della luce, che si articola in contenuti pluridisciplinari.

Sabato e domenica la fiera sarà aperta al pubblico, (dalle 9.30 alle 18,30), venerdì agli studenti. Saranno disponibili due tariffe agevolate di Trenord per la fiera: il biglietto di andata/ritorno a 4,40 euro e lo speciale Day Pass da tutta la Lombardia a 13 euro.