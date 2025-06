Sui binari per raggiungere gli amici. Ucciso a 19 anni dal Malpensa Express

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia in stazione a Cesate sabato sera dove un 19enne di origine italo albanese e residente del posto è stato investito e ucciso da un treno. L'incidente è avvenuto poco prima delle 22. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito dal Malpensa Express (nella foto) appena partito dalla stazione di Cadorna e che si trovava in transito lungo i binari dello scalo ferroviario del comune alle porte di Milano. Il ragazzo stava camminando sui binari per risparmiare tempo e raggiungere gli amici che lo aspettavano fuori dalla stazione. E lo aveva detto anche a loro di volersi spostare in quel modo, per guadagnare tempo, invece di utilizzare correttamente il sottopasso, un'operazione che gli avrebbe allungato il percorso. Un azzardo che gli è stato fatale.

Immediato l'intervento dei soccorsi: scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) ha inviato un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Sul posto anche la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Per il 19enne, però, purtroppo non c'era già più nulla da fare e i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, mentre i pompieri hanno estratto il corpo senza vita del ragazzo rimasto incastrato sotto il convoglio.

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire.

Tuttavia da una prima ricostruzione sembra che il ragazzo non si sia nemmeno accorto dell'arrivo del treno, un convoglio diretto a Malpensa, che lo ha travolto senza lasciargli scampo.

Le forze dell'ordine si stanno occupando adesso di tutti gli accertamenti, anche visionando le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza dello scalo ferroviario.