I libri più venduti della settimana. Sulla vetta c'è Rocco Schiavone

La classifica autunnale è diventata molto molto movimentata negli ultimi tempi, anche se non sempre caratterizzata da vendite stratosferiche. Questa settimana abbiamo, invece, anche dei numeri di tutto rispetto, almeno per quanto riguarda le prime posizioni. In vetta si arrampica Antonio Manzini con dei numeri decisamente straordinari. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sud America? (Sellerio), la nuova avventura del vicequestore Rocco Schiavone, fa andare in libreria ben 23mila e duecentoquarantuno lettori. Davvero tanti. Vedremo poi come andrà questo giallo di Antonio Manzini sul lungo periodo. Ma di norma Manzini ha il passo da maratoneta, non è di quegli autori che si bruciano in una settimana.

Al secondo posto troviamo, appena arrivata in libreria, quella che è la riedizione di un classico. Si tratta di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Salani), edizione papercut MinaLima. Il maghetto della Rowling vende 13mila e ottocentosessantatré copie con questa edizione illustrata e con contenuti interattivi. In questo caso però è più facile aspettarsi una più rapida scomparsa dalla classifica e che il grande botto iniziale dipenda dalle copie prenotate.

Macina bene, anche se distanziato, il nuovo libro del Premio Strega Paolo Cognetti Giù nella valle (Einaudi) che arriva al terzo posto e a 8mila trecentotrentuno copie. Anche in questo caso dovrebbe trattarsi di una permanenza lunga in classifica.

In calo rapido invece altri due bestselleristi di peso. Le armi della luce (Mondadori) di Ken Follett scivola al quarto posto con 6mila settecentotrentadue copie. Sveva Casati Modignani con La vita è bella, nonostante (Sperling & Kupfer) è in quinta piazza con 6mila e seicentoventiquattro pagine. Vedremo se nelle prossime settimane il fiorire di novità andrà a questo ritmo...