Supporto professionale ai protagonisti di domani

Sono 27, ormai, gli anni di attività di Luigi Verga Orologi, punto vendita «haut-de-gamme», ubicato in Corso Vercelli, al civico 19, componente di una firma, quella di Verga, riferimento storico del retail orologiero meneghino, a partire dal 1947, oggi distribuito tra Viale Mazzini (sede originaria), via Cappellari, per l'appunto, Corso Vercelli e Via Capelli. Luigi Verga Orologi è diretto da Valeria Verga, entrata in azienda nel 2003 e nipote del fondatore Luigi. Attualmente, l'offerta prevede, accanto a brand dalla grande tradizione come Rolex, Panerai,Tudor, Baume & Mercier e Longines, nomi «giovani», quali Frédérique Constant e Norqain, dalle prospettive interessanti. Osserva Valeria: «Ritengo sia importante affiancare a marchi blasonati e con lunghe storie da raccontare, anche brand relativamente nuovi, che desiderano affermarsi nel mondo dell'orologeria, sia per le loro qualità tecniche, che per la loro filosofia. Spesso i piccoli brand indipendenti faticano ad emergere sul mercato». In tal senso, la clientela di Luigi Verga Orologi è prevalentemente locale e fidelizzata e pronta ad essere accompagnata dalle nuove generazioni. Ci fa molto piacere mantenere un rapporto positivo e di reciproca fiducia con i clienti, che ci sono fedeli da anni sottolinea Valeria. «Il nostro pubblico è, fortunatamente, molto eterogeneo: notiamo, con soddisfazione, un crescente interesse anche da parte dei più giovani, che si avvicinano al nostro negozio per diverse ragioni. Alcuni scelgono di gratificarsi con un oggetto di lusso per celebrare un importante traguardo raggiunto o per semplice desiderio, altri sono figli o nipoti di clienti affezionati, mentre altri ancora scoprono il nostro mondo spinti da passione e curiosità». E, per rimanere sull'attualità, questa configurazione virtuosa, che passa anche per un laboratorio efficiente e all'avanguardia, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza, deve fare i conti con una situazione di mercato non propriamente favorevole: «Il mercato, nell'ultimo anno, ha indubbiamente attraversato un periodo di rallentamento» ci conferma Valeria Verga. «Tuttavia, non possiamo lamentarci dell'andamento generale della nostra attività. La carenza di prodotto e i tempi di attesa, seppur sfidanti, sono stati affrontati con responsabilità e, soprattutto, con trasparenza verso i clienti». Un approccio a cui stanno contribuendo anche iniziative in partnership ed eventi, funzionali alla promozione dell'attività. Conclude la direttrice di Luigi Verga Orologi: «Abbiamo avviato una collaborazione con il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, per il prossimo triennio, fondata su principi condivisi come dedizione, impegno, costanza, disciplina e rispetto reciproco, che uniscono lo sport al nostro modo di pensare e agire. Crediamo che questi valori debbano essere interiorizzati e trasmessi ai giovani, che si avvicinano a un mondo e a una disciplina affascinanti.

Associare il nostro nome a quello del prestigioso Tennis Club succitato, rappresenta un incontro tra due realtà storiche e iconiche della città di Milano, che condividono non solo un patrimonio di valori generazionali, ma anche l'impegno a guardare alle nuove generazioni. Per il 2025, ci poniamo come obiettivo quello di realizzare due eventi rilevanti, uno in vista della stagione primaverile e uno per quella autunnale, entrambi momenti clou per la presentazione delle collezioni».