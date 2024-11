Da Suzuki a Piaggio e Yamaha, ecco i grandi debutti che fanno battere il cuore ai rider. E l'elettrico cresce

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima, questa citazione cattura perfettamente lo spirito di Eicma 2024, dove abbiamo potuto ammirare modelli potenti, stilosi e tecnologicamente avanzati, capaci di far battere forte il cuore di ogni motociclista. Sebbene i veicoli a zero emissioni stiano lentamente conquistando terreno, la maggior parte dei brand ha puntato ancora sul motore a benzina.

BMW ha stupito con la 450 GS Enduro, un modello che porta avanti la leggendaria tradizione dell'off-road e con la 1300 GS Adventure che ha fatto il suo ingresso come la moto da viaggio definitiva, pronta ad affrontare qualsiasi tipo di avventura.

Ducati ha brillato con la Panigale V2 2025, un'icona sportiva che si rinnova senza perdere la sua anima. La versione 2025 ha portato innovazioni che migliorano l'esperienza di guida, con una maggiore aerodinamica e nuove soluzioni elettroniche che ottimizzano la gestione della potenza. Suzuki ha invece presentato la nuova GSX-R 1000, un modello che continua la tradizione di moto sportive destinate a chi cerca performance estreme. E se il futuro del motociclismo sembra guardare verso l'elettrico, la presenza delle MT-09 Y-AMT di Yamaha ha dimostrato che il cuore delle due ruote batte ancora forte col motore a benzina. Le nuove versioni delle Ténéré 700 e della Tracer 9 GT+ hanno incantato gli appassionati di viaggi e avventure, con modelli equipaggiati con il rivoluzionario cambio Y-AMT di serie che permette una guida più intuitiva e dinamica.

SYM, che celebra i 70 di storia a Eicma, ha svelato la sua gamma Euro5+ composta da Cruisym 300, Joyride, JET Evo 14 e Maxsym 400 GT e ha ampliato la famiglia crossover con l'ADX 300 e il raffinato ADX 400 TG.

Piaggio ha svelato gli scooter a ruota alta con nuovi modelli come il Liberty, completamente rinnovato con una strumentazione digitale e il Beverly, ora disponibile con il nuovo motore da 310 cc. Aprilia ha messo in mostra la Tuareg Rally, tipica fuoristrada che si distingue per l'allestimento racing di serie, e la Tuono 457, una naked sportiva pensata per i giovani motociclisti con la patente A2.

Moto Guzzi, con la nuova V7 Sport, ha rinnovato la sua icona, combinando tecnologia all'avanguardia con uno stile senza tempo. Anche Vespa ha fatto un grande passo in avanti con la GTS 310, la più potente di sempre, capace di offrire una guida brillante e agile.