Taglio del nastro per la 150ª sede: ora l'obiettivo dall'Italia si sposta verso l'Europa e il Brasile

Nello stesso mese del "venerdì arancione", FitActive ha tagliato un traguardo storico: l'apertura della 150ª palestra, a Castenaso, in provincia di Bologna. Un evento celebrativo, sentito, emozionante. Perché Castenaso non è solo un nuovo punto sulla mappa, come spiegano in una nota, ma "un simbolo del percorso intrapreso da un brand nato da zero e oggi protagonista assoluto del mercato italiano". "Il caldo dell'estate non scalda solo l'aria: infiamma il cuore dei nostri iscritti, del nostro staff e di chi, ogni giorno, crede in un sogno chiamato FitActive", ha dichiarato il fondatore e CEO Eduardo Montefusco. L'apertura della 150ª sede conferma l'incessante avanzata del marchio, oggi attivo anche in Spagna, Svizzera, Brasile, e in forte espansione in Albania, Macedonia del Nord e Romania. Una crescita che segue una visione chiara: rendere il fitness accessibile, moderno e coinvolgente, senza perdere mai il contatto con le persone. Orange Friday e FitActive Castenaso, sono due momenti che insieme disegnano un'estate esplosiva per FitActive, capace di unire impatto commerciale, coinvolgimento sociale e visione imprenditoriale. Ma soprattutto due tasselli di un piano di sviluppo ambizioso e concreto, che guarda all'Europa, al Brasile e oltre, con l'obiettivo di portare il benessere fisico e mentale a un numero sempre più ampio di persone. In quest'ottica si inserisce anche il lancio della linea esclusiva di integratori firmata FitActive: un progetto che non nasce per seguire una moda, ma per rafforzare una visione precisa, centrata su benessere, qualità e accessibilità. Una gamma completa di prodotti pensata per accompagnare le persone nel loro percorso, dentro e fuori la palestra, con formule dedicate alla costruzione muscolare, al dimagrimento, all'energia e alla resistenza, fino al benessere quotidiano. Non si tratta solo di supporto fisico, ma di un alleato quotidiano nello stile di vita attivo, quello che FitActive si è riproposto di promuovere da sempre.

I prodotti sono già disponibili on line, con un codice fornito dai personal trainer o nelle reception: una scelta che rafforza la filosofia del brand, che mette l'individuo al centro, e trasforma ogni palestra in un luogo di energia, consapevolezza e cambiamento positivo. In una parola, di benessere.