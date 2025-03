Talento e determinazione per superare le sfide

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul sito Rolex, la nuova campagna «Reach for the Crown», è accompagnata dalle seguenti parole: «Rolex incorona coloro il cui talento ed incrollabile determinazione ispirano il mondo. Tutti condividono una visione, un ideale guida. Con coraggio e perseveranza, osano per perseguire l'impossibile e superare ogni sfida, per raggiungere l'eccellenza. Il loro percorso di vita va oltre il successo personale. Gli uomini e le donne della famiglia Rolex ispirano i sogni e i risultati del presente, dando forma a quelli del futuro».

Nel video, a conferma di queste parole, scorrono le immagini degli ambassador più prestigiosi della maison ginevrina, i tennisti Roger Federer, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Coco Gauff, i cineasti James Cameron e Martin Scorsese, i golfisti Tiger Woods e Hideki Matsuyama, il velista Ben Ainslie, la pioniera tra gli sport automobilistici Jamie Chadwick. Con grande sorpresa, verso la fine del filmato, ecco apparire il volto inconfondibile, in impeccabile smoking, di Leonardo di Caprio, entrato a far parte della grande «comunità» Rolex. Il cinquantenne attore di Los Angeles, può vantare una carriera, ad oggi, di altissimo livello, con un premio Oscar come migliore attore per The Revenant di Alejandro Iñárritu (oltre a sette candidature complessive). Di Caprio, sin dalla fine degli anni '90, è attivissimo sul fronte della salvaguardia ambientale, spendendosi personalmente per molte cause in tutto il mondo. Una qualità, questa, che si armonizza perfettamente con il progetto Perpetual Planet di Rolex, operativo per garantire il miglior futuro al nostro pianeta. Unitamente ad esso, tra i diversi fronti su cui è impegnata la Maison ginevrina, spicca quello intitolato alle Perpetual Arts, nell'ambito del quale sostiene artisti talentuosi e i principali enti culturali, per celebrare l'eccellenza e promuovere la trasmissione del patrimonio artistico.

Una delle arti considerate è, senz'altro, il cinema, con cui la liaison è stata sublimata, nel 2017 dalla nomina ad Orologio Esclusivo dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e Proud Sponsor of the Oscars, e dal 2021, quale Founding Supporter ed Orologio Ufficiale dell'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. Durante la recente, 97° edizione degli Academy Awards, la Casa è stata ospite della Greenroom del Dolby Theatre, sede della cerimonia degli Oscar, situata accanto al palco principale, in cui attori e presentatori si rilassano tra un'apparizione e l'altra. L'allestimento dello spazio Rolex, quest'anno, ha riguardato il ripristino delle biodiversità, ispirato a due progetti supportati dall'iniziativa Perpetual Planet e intitolati Rewilding Chile e Rewilding Argentina.

Alla fine della campagna «Reach for the Crown», a sintetizzare il perseguimento di eleganza ed eccellenza, ecco il Rolex Oyster Perpetual Day-Date da 40 mm in platino, con quadrante blu ghiaccio percorso da numeri arabi alternati ad indici, lunetta zigrinata e immancabile bracciale President: automatico di manifattura, impermeabile fino a 100 metri è certificato Cronometro Superlativo.