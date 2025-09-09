Taser, etilometri droni (e altro): 3,5 milioni alla polizia locale

Serviranno per comprare nuovi taser, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio. E anche autovetture ecologiche, moto e scooter e "sniffer" per esaminare le informazioni che circolano in rete. Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 3,5 milioni di euro destinati alle polizie locali. La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sicurezza Romano La Russa, permette a 223 fra Comuni ed Enti locali di acquistare nuove strumentazioni e veicoli per i propri agenti e consente di accogliere tutte le richieste del bando 2025, già finanziato con 2,5 milioni di euro, destinando così alla misura la dotazione complessiva di 6 milioni di euro. "Con questo ulteriore stanziamento sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa riusciamo a dare una risposta concreta e immediata a tutti i Comuni e agli Enti che hanno presentato domanda sul bando 2025, garantendo un sostegno diffuso e capillare alle Polizie locali della Lombardia, potendo ora accogliere, con lo scorrimento delle graduatorie, tutte le richieste arrivate.

Investire su nuove dotazioni tecnologiche e mezzi innovativi significa mettere le nostre forze di Polizia locale nelle condizioni di operare con strumenti più moderni ed efficaci, a beneficio della sicurezza delle comunità. Regione Lombardia conferma la propria attenzione costante verso chi, ogni giorno, presidia il territorio e tutela i cittadini".