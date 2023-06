Tavole, ricordi e incontri a Ravenna

Nell'ambito della seconda edizione del Coconino Fest (dal 15 al 18 giugno) il Mar - Museo d'Arte della città di Ravenna - ospita fino al 30 luglio la mostra «Love Comics», che darà ampio spazio a cinque importanti fumettisti: Paolo Bacilieri, Manuele Fior, Kazuo Kamimura, Andrea Pazienza, Tuono Pettinato. In particolare, verranno esposte le tavole originali del capolavoro di Andrea Pazienza «Pompeo». Sono inoltre previste altre iniziative per celebrare i 35 anni della scomparsa del popolare artista. Oggi alle 19 Marina Comandini Pazienza, Simone Angelini, BeneDì, Antonio Pronostico, Maicol & Mirco parteciperanno all'incontro «So disegnare tutto: l'arte di Andrea Pazienza». Modera Giovanni Ferrara. A seguire, alle 21,30, reading di Emidio Clementi, scrittore e musicista leader della band Massimo Volume, dal titolo «Gli ultimi giorni di Pompeo». L'opera, considerata il testamento artistico di Pazienza, venne realizzata dall'autore di notte «visceri sul tavolo», rivivendo cioè momenti del passato e sensazioni sopite, riportando a galla quell'abisso da cui si era tirato fuori. Per sottolineare l'andamento diaristico del racconto utilizzò fogli quadrettati oltre ai classici F4 da disegno, ricorrendo a un tratto spesso nervoso, veloce e irregolare. «Pompeo» colpisce il lettore soprattutto per la lingua utilizzata, che mescola neologismi e gerghi, lirismo e crudezze. Un fumetto anomalo per quei tempi, molto narrativo e basato sulle riflessioni del protagonista, più che sui dialoghi, considerato il capostipite del graphic novel in Italia.