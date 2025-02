Tavole rotonde e stage, gli appuntamenti da non perdere

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanti eventi nell'evento. Tra le peculiarità che rendono unico e attrattivo il format Cosmoprof ci sono le numerose iniziative che arricchiscono l'esperienza vissuta a BolognaFiere dagli operatori del settore beauty. Si tratta di appuntamenti in grado veicolare contenuti e ispirazioni, anche con il contributo di esperti e ricercatori di nuove tendenze provenienti da tutto il mondo. In particolare, ospiti di primo piano e opinion leader saranno protagonisti nelle tavole rotonde di «CosmoTalks», dedicate ai marco-trend più attuali. In calendario è già confermata la presenza di agenzie e associazioni di prestigio come Beautystreams, Ecovia Intelligence, Euromonitor International, Fashion Snoops, Nelly Rodi, Statista, Stylus, The chinese pulse e molti altri.

Per gli stakeholder della filiera produttiva l'appuntamento è invece ai «Cosmopack Stage», nel padiglione 20, con le presentazioni tecniche da parte delle aziende. Gli operatori dell'estetica applicata avranno inoltre uno spazio di riferimento nel Mall, con l'esclusivo programma di World Massage Meeting per gli operatori del massaggio e delle tecniche manuali. Al «Cosmo OnStage» andranno invece in scena le dimostrazioni live delle novità degli espositori e i contenuti dedicati al comparto nail. Novità assoluta dell'ormai imminente Cosmoprof 2025 è Beauty Stars, il premio dell'estetica riservato agli operatori e alle aziende della bellezza professionale. Il contest valorizzerà la passione, la creatività e la professionalità di estetiste, aziende e Spa, per dare voce a un comparto che ha saputo rinnovarsi e che continua a svolgere un ruolo strategico per il benessere dell'individuo. La cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 20, mentre domenica 23 marzo si accenderanno i riflettori sugli show artistici di On Hair, animati dai più talentuosi artisti del capello, e sulla nuova iniziativa On Hair Education, dedicata alla formazione tecnica per gli acconciatori. Le eccellenze dell'industria di settore verranno infine premiate in un altro atteso appuntamento: i Cosmoprof & Cosmopack Awards. I prodotti più innovativi presentati dalle aziende espositrici della 56esima edizione di Cosmoprof e le soluzioni pioneristiche messe in campo dalla filiera della supply chain saranno analizzati e vagliati da una giuria tecnica composta da personalità di spicco del settore. Saranno selezionate le tre migliori proposte per le 17 categorie del premio: a decretare i vincitori, che verranno annunciati venerdì 21 marzo, sarà una giuria multidisciplinare di opinion leader, buyer, brand owner.

Il premio sarà anche l'occasione per dare risalto alle innovazioni più interessanti, dal momento che Beautystreams, agenzia specializzata in previsione dei trend, estrapolerà dalle candidature degli Awards le tendenze più attuali, realizzando CosmoTrends, un report sempre più utilizzato strumento per guidare la visita in manifestazione di compratori, esperti, trend scouter, stampa internazionale, influencer e content creator.