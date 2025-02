George Clooney torna a teatro dopo 40 anni: "Sono agitato"

Ascolta ora 00:00 00:00

George Clooney (foto) debutta a Broadway il 12 marzo con Good Night, and Good Luck, l’adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e interpretato e presentato alla 62a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove vinse per la migliore sceneggiatura, oltre che ad essere candidato a sei Oscar. Qual è la notizia? Intanto che il bel George, due Oscar e 63 anni portati magnificamente, non metteva piede su un palcoscenico dal lontano 1986: «Non recito a teatro da 40 anni ed è terrificante.

Sì, George Clooney è agitato», ha detto l’attore e regista, parlando di sé anche in terza persona, durante il primo incontro con il cast e con la stampa l’altro ieri a New York. E poi che per Clooney si tratta in un certo qual modo di una ripartenza e anche di una consacrazione attoriale, dal momento che è il teatro, dove il confronto con il pubblico è immediato, a laureare a pieni voti i grandi interpreti. Anche perché Hollywood è abbastanza spietata e non sono tantissimi i ruoli che gli vengono offerti alla sua età, a parte lo spot di Nespresso. Recentemente lo abbiamo visto in Wolfs - Lupi solitari sulla piattaforma Apple TV accanto a Brad Pitt di due anni più giovane mentre quest’estate ha girato, anche in Italia nel territorio di Montalcino, il film Jay Kelly, diretto dall’amico Noah Baumbach con Adam Sandler e Alba Rohrwacher, per Netflix che lo renderà disponibile entro l’anno.

Clooney, che ha adattato per il teatro il suo film sempre insieme a Grant Heslov, stavolta vestirà i panni del protagonista, il famoso conduttore della Cbs, Edward R.

Murrow, la cui trasmissione See It Now è passata alla storia – «Good Night, and Good Luck» era una delle frasi celebri con cui chiudeva i suoi programmi – per la serie di servizi televisivi contro il senatore Joseph McCarthy che contribuirono alla fine del maccartismo.

Nel film, 20 anni fa, il ruolo era di David Strathairn (Coppa Volpi come migliore attore alla Mostra del cinema di Venezia) mentre Clooney era Fred Friendly, il presidente della Cbs. Nel cast corale, debutterà a Broadway anche Ilana Glazer, famosa per il ruolo nella sitcom Broad City, e si vedrà anche Clark Gregg, noto per i suoi ruoli nel mondo Marvel. «La parte divertente - ha spiegato Clooney- è che facciamo uno spettacolo su un argomento molto caro a noi, ossia raccontare la verità».

Lo spettacolo, che dal 12 marzo si protrarrà fino

all’8 giugno, già registra delle giornate quasi del tutto esaurite dove sono ancora disponibili pochi posti alla modica cifra di 820 dollari ma, se siete fortunati, potete trovare in piccionaia qualche seduta a 160 dollari.