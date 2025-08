Napoli, Giuli nomina Macciardi al teatro San Carlo: e il sindaco di Manfredi fa ricorso al Tar

Era nell'aria da alcuni giorni, ma la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo a Napoli da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, su proposta del Consiglio di indirizzo, ha scatenato polemiche. I componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, Maria Luisa Faraone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti e Riccardo Realfonzo, hanno scritto una lettera al presidente della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, nonché sindaco di Napoli, il professore Gaetano Manfredi, per chiedere che sia convocato con urgenza il Consiglio di indirizzo. Manfredi, in una comunicazione con l'Ansa, ha annunciato che impugnerà la nomina confermando la sua posizione di presentare ricorso al Tar contro la nomina del sovrintendente in quanto "il Cdi non si è riunito formalmente".

" Gentile Presidente, i sottoscritti componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli chiedono, ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello Statuto, che sia convocato con urgenza, con preavviso ridotto a 24 (ventiquattro) ore ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in presenza o per chi non potesse essere presente da remoto, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti da trattare: 1 determinazioni relative alla nomina del nuovo Sovrintendente ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto; 2. Varie ed eventuali ", si legge nella lettera inviata a Manfredi.

La rottura è arrivata ieri, improvvisa e inaspettata. La riunione del Consiglio di indirizzo, che avrebbe dovuto esaminare i candidati per la sovrintendenza del San Carlo, è stata annullata all'ultimo minuto. A prendere questa decisione è stato Manfredi, che doveva partecipare a un incontro a Palazzo Chigi per la Cabina di regia su Bagnoli. Tuttavia, non tutti i consiglieri hanno accettato questa scelta. Tre dei cinque membri, Gianfranco Nicoletti e Marilù Faraone Mennella (nominati dal Ministero della Cultura) e Riccardo Realfonzo (indicato dalla Regione), hanno deciso di procedere lo stesso.

Hanno così nominato Fulvio Macciardi come prossimo sovrintendente per i prossimi cinque anni. Macciardi, 66 anni e originario di Milano, arriva al San Carlo dopo aver guidato per due mandati consecutivi il