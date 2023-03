A Milano la compagnia Mammalian con “The last Minutes before Mars”

Milano e il contemporaneo, la compagnia Mammalian con “The last Minutes before Mars” ci fa vivere una esperienza unica, di grande condivisione e appartenenza. Uno spettacolo teatrale e multimediale affascinante, originariamente co-commissionato e coprodotto da ZONA K e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con l’ITAS Giulio Natta di Milano e con il sostegno del Canada Council of the Arts, deII’Ontario Arts Council e deII’Ambasciata del Canada in Italia.

Un’ora e trenta minuti di performance, da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2023, nell'ambito del programma di Fog Triennale Milano Performing Arts 2023, negli spazi di Zona K, quartiere Isola.

The Last Minutes Before Mars è uno spettacolo della compagnia Mammalian Diving Reflex, ideato e diretto da Darren O'Donnell, con la co-direzione di Konstantin Bock e Alice Fleming; la consulenza Video 360° è di Fi Nicholson, l’assistenza artistica di Chiara Prodi, la produzione di Tina Fance, la co-produzione è di ZONA K e FOG Triennale Milano Performing Arts con il supporto del Canada Council for the Arts Arts Abroad Co-Production.

Performance dal vivo e realtà virtuale, una esperienza collettiva, con persone che non si conoscono, presenti in sala, che fa riflettere su come tutti si viaggia verso un comune futuro; tutto questo immersi in una intensa nuvola di fumo, in video, mentre una squadra di un gruppo di giovani viene inviata su Marte per colonizzare il pianeta. Ma è proprio questa la soluzione per risolvere i gravi problemi che affliggono il nostro pianeta? Meglio sarebbe, invece, capire come fare a rendere la terra un luogo migliore per noi umani e per tutte le altre specie viventi.

Mammalian Diving Reflex è una compagnia di Toronto, nata nel 1993, molto conosciuta per le sue performance artistiche di notevole coinvolgimento sociale, vere e proprie esperienze collettive, arricchite da happening e testi teorici. Molti sono i lavori prodotti, con spettacoli in quasi tutto il mondo, dal Giappone all’India, al Canada, all’Australia, agli Stati Uniti e all’Italia, per citarne alcuni.

La compagnia è diretta fin dalla nascita da Darren O’Donnell, scrittore, saggista, drammaturgo, romanziere, filmmaker, regista di performance, che ha sempre saputo guidare la compagnia verso un teatro d’avanguardia capace di trasformare il testo in coinvolgente vissuto, dove il pubblico diventa attore. Il suo lavoro con la compagnia Mammalian è entrato nella top 100 dello Yerba Beuna Culture Centre del 2016. È stato nominato due volte per il BKM-Preis Kulturelle Bildung tedesco e per il premio inaugurale Ellen Stewart Award di New York.

L’ Associazione Culturale Zona K nasce nel quartiere Isola nel 2011 e nel 2013 diventa teatro. Per questo nuovo anno e per festeggiare i 10 anni di intensa attività, Valentina Kastlunger e Valentina Picariello, ideatrici, hanno scelto un decalogo di parole che ben esprimono il luogo dove le contaminazioni delle diverse discipline artistiche sono fonte di ispirazione e ricerca: presente, internazionale, partecipato, urbano, politico, cittadino, multimediale, progetto, dispositivo, gioco. Una presenza attiva nella Milano della contemporaneità, con eventi che diventano vere e proprie esperienze, rassegne teatrali per adulti e bambini che desiderano esplorare un modo nuovo di fare spettacolo, teatro delle infinite possibilità espressive. Uno spazio che diventa laboratorio multidisciplinare con percorsi sui temi dell’identità, dei diritti, della sostenibilità ambientale, esplorando infiniti linguaggi, da quelli più classici alle nuove tecnologie e alle performance. Molte sono le collaborazioni con istituzioni milanesi, come Triennale Milano Teatro, Danae Festival, Teatro Out Off.