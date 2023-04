Morto il drammaturgo Mario Fratti, conquistò l'America con i suoi testi

Si è spento all'età di 95 anni il drammaturgo Mario Fratti. L'uomo, come riportano i media statunitensi, è morto nella sua casa di New York al termine di una malattia, che lo aveva tenuto lontano dalla scena negli ultimi due anni. " Avrebbe continuato a scrivere e ad andare a teatro come ha fatto fino a 93 anni se un inesorabile e improvviso declino fisico non lo avesse rallentato e spento" , riporta La Voce di New York, il primo quotidiano a dare la notizia della scomparsa di Fratti. Poeta in gioventù, drammaturgo e autore di testi di grande rilievo in età matura, Mario Fratti è stato il primo ad avere contribuito con i suoi lavori alla diffusione del teatro italiano a New York fin dagli anni '60.

Nato il 5 luglio 1927 a l'Aquila, nel 1959 il suo primo dramma "Il nastro" vince ilpremio RAI, ma in televisione non venne mai trasmesso. L'occasione giusta arriva nel 1963. Dopo avere conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere alla Università Ca' Foscari a Venezia, Fratti viene notato dal regista polacco Lee Strasberg per il suo atto unico "Suicidio", presentato al festival di Spoleto. Strasberg lo invita a presentare il suo dramma all'Actor's Studio di New York e il successo è immediato. Gli Stati Uniti lo accolgono a braccia aperte e lui - mentre si mantiene insegnando alla Columbia University e all'Hunter College - scrive testi per opere teatrali e musical, che vengono tradotti in venti lingue e rappresentati nei teatri di tutto il mondo.

Per il teatro, suo grande amore sin dalla gioventù, Mario Fratti ha prodotto oltre cento lavori, lanciando decine di talenti nel mondo dello spettacolo newyorchese. Tra le sue opere più importanti c'è "Sei donne appassionate", un testo teatrale, liberamente ispirato al film "8½" di Federico Fellini, da cui è stato tratto il musical "Nine" con Arthur Kopit e testi e musiche di Maury Yeston. "Nine" debuttò a Broadway nel 1982 e tuttora è uno degli spettacoli più amati della scena teatrale con repliche e produzioni in tutto il mondo. A lui, dal 2014, il Festival In Scena! Italian Theater Festival NY ha dedicato il premio "Mario Fratti". Nel 2013 Fratti pubblico il romanzo "Diario proibito" scritto in gioventù tra il 1948 e il 1950, mentre due anni dopo pubblicò il volume di poesie "Volti" con Editrice Tracce.