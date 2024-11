Ascolta ora 00:00 00:00

Tre mesi con Eduardo e il suo teatro: a quarant'anni dalla morte di De Filippo (avvenuta il 31 ottobre) Rai Cultura lo ricorda con Eduardo 40, una programmazione che ripropone su Rai 5 tutto il suo repertorio. In collaborazione con la Fondazione De Filippo, il cartellone, già cominciato, prevede la messa in onda quotidiana, in ordine cronologico di composizione, di tutti i testi di De Filippo: alle 16 circa su Rai5. L'arco di tempo si snoda per oltre mezzo secolo, dal 1922 con Uomo e galantuomo fino a Gli esami non finiscono mai del 1973. Gli spettatori possono così seguire lo sviluppo della scrittura di Eduardo e apprezzare le interpretazioni nella sua galleria di personaggi.

Alcuni titoli verranno riproposti anche nel prime time dal 2 novembre: unica eccezione rispetto alla data di scrittura, sarà la seconda edizione di Natale in casa Cupiello prevista il 28 dicembre.

Il ciclo si chiuderà il 25 gennaio con il nuovo allestimento di Gennareniello.

Inoltre, del progetto fanno parte anche due documentari: il primo, intitolato Il giorno di Eduardo, in onda il 9 novembre alle 23 circa, è dedicato alla sua esperienza come senatore a vita e alla sua lotta contro il sistema

carcerario minorile. Il secondo documentario, Camilleri racconta Eduardo, previsto il 30 novembre sempre intorno alle 23 offre una testimonianza della collaborazione tra l'attore e la Rai per le registrazioni di alcune sue opere.