Alexa? Ora ti segue per casa: arriva Astro

Gli assistenti vocali come Alexa sono entrati ormai nella vita di tutti i giorni. Non parliamo soltanto di quelli presenti sugli smartphone, ma anche e soprattutto di quelli utilizzati per gestire la casa. Lanciata alcuni anni fa da Amazon, Alexa ha fatto della domotica la sua naturale vocazione.

Rispondono alle nostre domande, riproducono musica e video, possono persino accendere o spegnere le luci della casa e via dicendo. E se le possibilità non fossero finite qui e potessero anche seguirci in giro per la casa, senza necessità di installare diversi dispositivi per ciascuna stanza? Una domanda alla quale Amazon sembrerebbe aver risposto presentando Astro Household Robot, una versione di Alexa su ruote e decisamente "potenziata".

Microfono, videocamera e altoparlanti per Astro, che potranno all'occorrenza essere disabilitati. Farlo sarà semplicissimo: basterà premere un solo tasto per bloccarne anche il movimento. Risponderà ai comandi vocali degli utenti, e grazie alla videocamera potrà risultare utile anche per sorvegliare la casa quando si è fuori.

Attraverso una particolare app verrà visualizzato sullo smartphone quanto inquadrato dal simpatico robottino di Amazon, permettendo ad esempio anche di assicurarsi che gli animali domestici stiano bene.

A questo sarà possibile unire anche un piccolo servizio di consegna domestico. Grazie allo spazio presente sul retro dello schermo si potrà chiedere ad esempio di portare un piccolo oggetto, anche un pacco di biscotti o il telefonino, a qualcuno che si trova in un'altra stanza e che in quel momento non possiamo raggiungere.

Lato privacy? Amazon ha rassicurato gli utenti affermando che sarà possibile impostare un livello di sicurezza pari a quello del normale assistente vocale. Inoltre si potranno delimitare come "off limits" alcune zone della casa, lì Astro non potrà entrare. Disponibili anche delle funzioni sul modello "non disturbare".

Amazon Astro, via ai pre-ordini per l'Alexa bot

Il robot per la casa gestito tramite Alexa è stato lanciato ufficialmente in questi giorni. Al momento però è possibile soltanto procedere con i pre-ordini attraverso una pagina dedicata presente sulla piattaforma Amazon. Il prezzo è di 1.000 dollari e la consegna, almeno negli Stati Uniti, è prevista nel corso delle prossime settimane.

In base a quanto presente su Amazon il dispositivo arriverà accompagnato da un'offerta prova di sei mesi per l'utilizzo di Ring Protect Pro. Per coloro che non avessero già sentito questo nome, si tratta di un sistema di sorveglianza automatica