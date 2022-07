Amazon alza il prezzo del servizio Prime, +38,6%

I clienti Amazon Prime che vorranno rinnovare il servizio pagheranno 49,90 euro l’anno al posto dei 36 euro abituali, con un aumento del 38,6%. Lo ha deciso il gigante americano dell’e-commerce, specificando anche che la sottoscrizione mensile passerà da 3,99 a 4,99 euro, ossia il 25% in più.

Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 15 settembre 2022 e, nonostante Amazon abbia evidenziato che non ritoccava i prezzi dal 2018, quello applicato al mercato italiano è – in termini percentuali – tra i rincari più marcati.

Gli aumenti altrove

Negli Usa gli aumenti, scattati lo scorso mese di febbraio, sono stati del 17%. Nel Regno Unito è previsto un aumento del 20% e in Germania del 30%. Spagna e Francia, con ritocchi rispettivamente del 39% e del 43%, sono i mercati maggiormente interessati. Si tratta di un aumento che supera di 4 volte l’inflazione e che appare comunque fuori misura, anche perché la rete logistica di Amazon in Europa rappresenta storicamente un costo. Il segnale sembra chiaro, l’intenzione è quella di contenere il più possibile i costi, assottigliando i disavanzi.

Va anche detto che negli Usa l’abbonamento Prime costa 139 dollari (poco più di 137 euro), in Germania 89,90 euro e nel Regno Unito 95 sterline (112,3 euro).

Tra i motivi, scrive Amazon, l’aumento generale dei costi dovuti all’inflazione che escono dal controllo dell’azienda. Giovedì 28 luglio il colosso renderà pubblici i risultati trimestrali e c’è grande attesa, soprattutto perché durante i primi tre mesi del 2022 ha riportato la prima perdita degli ultimi sette anni.

Tuttavia, la piattaforma ecommerce, è soltanto una parte del business di Amazon e neppure la più consistente. Sono i servizi, su tutti Amazon Web Services, quelli che contribuiscono la gran parte del fatturato dell’impresa. Un insieme di 200 servizi tra Cloud, analisi dei dati, intelligenza artificiale (soprattutto deep learning) e sicurezza.

I servizi compresi in Amazon Prime

Chi acquista Prime, oltre a non pagare le spese di spedizione su alcuni prodotti acquistati sulla piattaforma, ha accesso a molti contenuti multimediali (musica, video e libri digitali). Amazon ha sottolineato di avere ampliato la gamma di prodotti che sottostanno alle politiche di spedizione senza costi aggiuntivi e di avere migliorato il servizio Amazon Fresh per la consegna di prodotti alimentari. Anche il catalogo di video, audio, libri e giochi.

Il servizio Prime ha un ruolo strategico perché induce i clienti a comprare di più, certi di potere godere di una spedizione più rapida – sempre più spesso garantita anche durante i fine settimana - e gratuita.