App Android per Windows 11? Ci pensa Amazon

Novità piuttosto interessanti per chi utilizza dispositivi Android e pc con sistema operativo Windows 11. Anche per l'Italia saranno disponibili per computer con W11 le applicazioni del robottino verde. A offrirle pare che sarà nientemeno che l'appstore di Amazon.

Gli estimatori del robottino verde potranno quindi attendere l'arrivo in Italia del Windows Subsystem for Android, un sottosistema che permetterà l'esecuzione delle app anche sui pc che girano con Windows 11. I sistemi operativi precedenti a questo (incluso Windows 10) non saranno in grado di eseguire le applicazioni scaricate.

Amazon per le app Android su Windows, no a Google Play

Contrariamente a quanto accade per la maggior parte delle applicazioni scaricabili sui dispositivi Android, le app dedicate agli utenti Windows 11 non saranno disponibili su Google Play. Ciò vuol dire che per riuscire a installare le applicazioni sarà innanzitutto necessario installare prima l'Amazon Appstore. Per farlo bisognerà andare su Microsoft Store e procedere con l'installazione.

Tuttavia pare che per l'arrivo del Windows Subsystem for Android in Italia i tempi siano piuttosto vaghi. La stessa Microsoft ha fatto riferimento unicamente al 2022. In sostanza chi utilizza un pc con Windows 11 avrà a disposizione le app del robottino verde entro l'anno, anche se non è dato sapere esattamente quando.

Passare gratuitamente a Windows 11

A questo proposito ricordiamo che il passaggio a Windows 11 è gratuito per tutti coloro che dispongono di Windows 10 sul proprio pc. Assenza di costi che è attualmente garantita soltanto fino al mese di ottobre 2022. Qualora si desideri ottenere l'accesso alle app del robottino sarà meglio procedere per tempo all'aggiornamento del sistema operativo.

Per scoprire se il pc su cui si vorranno installare le app Android è stato selezionato per il passaggio gratuito all'ultimo sistema operativo Microsoft si dovrà procedere come segue. Entrare nelle "Impostazioni" e selezionare "Aggiornamento e sicurezza", da qui cliccare su "Windows Update".