Rinnovi automatici anche coi rincari: è rivoluzione sull'App store

Svolta Apple per quanto riguarda la politica dell'App store. Finora l'obbligo per le società è stato quello di richiedere preventivamente il via libera dell'utente per ogni cambiamento di costo relativo agli abbonamenti.

Linee guida destinate a cambiare, tanto che la compagnia aprirà ai rinnovi automatici anche in presenza di rincaro. La motivazione avanzata da Apple è quella di semplificare la vita agli utenti, che a causa delle precedenti modalità sarebbero andati incontro a interruzioni di servizio e a laboriosi ritorni alla normalità. Una decisione che segue di poche settimane l'annuncio dello storico addio a iPod Touch.

Cosa succederà agli abbonamenti "in-app"

Per comprendere meglio le motivazioni Apple e cosa cambierà per gli utenti della Mela morsicata facciamo un piccolo riepilogo. Finora quando un'app alzava il costo dei suoi abbonamenti era costretta a inviare una notifica con richiesta di accettazione dei nuovi termini. Tramite il rifiuto o anche solo la mancata scelta, entro una data limite, la sottoscrizione decadeva e il servizio veniva interrotto. Per riattivarlo erano necessari diversi passaggi o persino effettuare un nuovo abbonamento.

Le cose non saranno più così. Anche in caso di aumento dei costi, qualora si tratti di un abbonamento con rinnovo automatico, il servizio resterà attivo. Poco importa se a un prezzo maggiore, purché le variazioni imposte dall'app rispettino i parametri fissati da Apple:

Aumento massimo di 5 dollari al mese;

In ogni caso l'aumento non potrà superare il 50% del prezzo precedente;

Abbonamenti annuali: limite aumento di 50 dollari, che comunque non potrà superare il 50% del costo originale.

Apple ha cercato comunque di rassicurare i propri utenti confermando che a tutti verrà inviata una notifica di variazione delle tariffe. L'avviso verrà recapitato in anticipo rispetto alle modifiche, così da poter eventualmente cancellare la propria sottoscrizione. Notifica che potrà avvenire tramite email, push notification o tramite messaggio interno alla app interessata.