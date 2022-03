Streaming da Oscar: è la prima volta come Miglior Film

"CODA - I segni del cuore" è il primo lungometraggio prodotto da un servizio di streaming a vincere l’Oscar come Miglior Film. L’impresa è riuscita a Apple TV+, che ha battuto la concorrenza di altre piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video. Sbaragliata anche una schiera di rivali che vedeva tra gli altri anche il celebrato remake di Dune, oltre a un Will Smith in versione padre delle sorelle del tennis Venus e Serena Williams.

Non male per un servizio di streaming arrivato sul mercato circa tre anni fa, intorno alla metà del 2019. La vittoria di Apple con CODA non è però un successo che premia soltanto la Mela morsicata, ma un riconoscimento alla scelta dei servizi streaming di puntare su contenuti originali per i propri cataloghi. Film che contribuiscono a rivoluzionare il sistema cinema, spostando sempre più le “pellicole” dalle sale cinematografiche al salotto di casa.

Altro punto a favore della piattaforma Apple è il riconoscimento, anche qui prima volta nella storia dell’Academy, dell’Oscar al Miglior Attore non Protagonista per un attore non udente (Troy Kotsur). Soltanto sfiorata l’impresa di arrivare alla statuetta di Miglior Attore Protagonista, per la quale Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) ha dovuto cedere il passo proprio a Will Smith.

Non solo Apple TV+, i successi delle piattaforme streaming

Nomination e premi Oscar che hanno visto le piattaforme di streaming competere alla pari con le altre produzioni di Hollywood. Non soltanto Apple TV+ alla ribalta, con Netflix che con "Il Potere del Cane" ha portato a casa la statuetta come Miglior Regia. Non male, sebbene le 12 nomination della vigilia (tra cui Benedict Cumberbatch candidato Miglior Attore Protagonista) facessero sperare in qualcosa in più.

Meno positiva l’esperienza di Amazon Prime Video, che malgrado i vari contenuti originali presentati lo scorso anno non è riuscita a far sua nemmeno una statuetta. Dovrà accontentarsi di aver ottenuto tre nomination per “A proposito dei Ricardo" (Miglior Attore Protagonista con Javier Bartem, Migliora Attrice Protagonista con Nicole Kidman e Miglior Attore non Protagonista con J.K. Simmons) e una per “Il Principe cerca Figlio” (Miglior Trucco e Acconciatura).