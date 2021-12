"Rischio ferite gravi": Apple Watch sotto accusa

Che gli Apple Watch fossero tra i più tecnologici e costosi dispositivi indossabili non era difficile immaginarlo, ma non era facile prevedere che potessero trasformarsi in un pericolo per la salute. Al contrario, i diversi strumenti di rilevamento di cui sono dotati hanno permesso in alcuni casi anche di salvare delle vite.

Eppure Apple è chiamata a difendersi in tribunale dalle accuse di un utilizzatore di Apple Watch. Secondo il ricorrente, che risiede in California, il display si sarebbe staccato dal corpo dello smartwatch tagliando il braccio dell'uomo e recidendone una vena.

Apple Watch, batteria nel mirino?

Stando alle accuse, pare che potrebbe esserci un difetto di fabbrica dietro l'incidente verificatosi in California. Il distaccarsi dello schermo lascerebbe dei pericolosi bordi frastagliati a contatto con il braccio, tanto da rischiare un possibile ferimento dell'utilizzatore.

Questo sarebbe accaduto secondo i legali di Chris Smith, l'uomo che ha intentato la causa nei confronti di Apple. Cosa si celerebbe però dietro a un evento finora tanto inatteso? A quanto pare nel mirino degli accusatori sarebbe finita la batteria dei dispositivi, che tenderebbe a mostrare dei rigonfiamenti. Tali deformazioni spingerebbero sul display compromettendone l'adesione al corpo dell'Apple Watch.

Un rischio per la sicurezza definito "irragionevole" dai legali di Smith, che accusano Apple di aver trascurato il problema principale che si cela dietro questo possibile pericolo per la salute. Come riportato anche dal New York Post, diversi utenti si sarebbero lamentati nei confronti del gigante hi-tech in merito al possibile distacco del display derivante dal rigonfiamento della batteria.

Apple Watch che ricordiamo essere arrivati soltanto un paio di mesi fa alla Series 7. Display leggermente più largo per i nuovi orologi intelligenti della Mela morsicata, che in Italia vengono venduti da Apple a un prezzo di partenza di 439 euro per la versione con solo GPS e da 539 per quella con GPS+Cellulare.