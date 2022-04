"Hai vinto un buono Esselunga da mille euro". Occhio al messaggio: cosa rischi

Dietro un presunto buono da 1000 euro si nasconde una nuova pericolosa truffa online. Al centro di questo ennesimo schema criminale figura la nota catena italiana di supermercati Esselunga, che compie nel 2022 il suo 65esimo anniversario. Tale ricorrenza è l'elemento di verità intorno al quale è stata costruita la manovra di phishing.

Fondata nel 1957, la catena di supermercati Esselunga ha deciso di celebrare la ricorrenza in vari modi. Tra le iniziative previste però non figura quanto sta capitando a diversi utenti WhatsApp e Telegram, destinatari di messaggi "speciali". Nel testo viene segnalata la possibilità di ricevere un buono spesa di 500 o 1000 euro, in cambio del quale sarà necessario soltanto compilare un questionario. Ovviamente sarà possibile rispondere alle domande solo cliccando sul link presente in fondo al messaggio.

Niente di particolarmente difficile quindi, ma ecco che al termine del questionario scatterà il vero raggiro. Per poter procedere con l'erogazione del buono servirà un ulteriore passaggio, ovvero fornire i propri dati personali e gli estremi per poter ricevere il buono. Chi cadrà nel tranello, perché magari ingolosito dalla somma "facile facile", fornirà ai cybercriminali le informazioni legate al proprio conto corrente o alla carta di credito. A questo punto inizieranno i problemi veri per gli ignari utenti, che rischieranno di perdere discrete somme di denaro.

Come difendersi dalla truffa

Questo genere di truffa si basa sulla buona fede dei consumatori e sulle necessità economiche comuni a diversi di loro. Promettere 1000 euro in buoni spesa equivale in molti casi a raddoppiare lo stipendio mensile, e questa possibilità può far cedere anche gli utenti più sospettosi.

Occorre però sempre diffidare di promesse facili provenienti da fonti non verificate. A questo proposito si consiglia sempre di verificare presso l'azienda oggetto della proposta, andando subito a verificare l'esistenza di tale promozione sul sito ufficiale.

Altro possibile metodo di verifica è una chiamata al servizio clienti, utilizzando il numero fornito sul sito Internet dell'azienda o tramite ricerca su Google, Bing ecc. In nessun modo ci si dovrà serivre di numeri telefonici e indirizzi Internet contenuti nel messaggio appena ricevuto via SMS o app. In assenza di garanzie autorevoli non fornire mai i propri dati sensibili, consultando se necessario un conoscente o amico fidato per le eventuali verifiche.