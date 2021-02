Dopo la "censura" contro Trump, Parler torna online

Trascorse alcune settimane dallo spegnimento dei server imposto da Amazon Web Services, Parler è tornato online con una veste tutta nuova e ospitato da un nuovo provider. La scelta è ricaduta su SkySilk, società con sede a Los Angeles che si occupa di cloud e hosting.

L'esclusione del social network da parte di AWS è avvenuta all'indomani dei fatti di Capitol Hill, quando nei primi giorni di gennaio il cuore della politica statunitense è stato preso d'assalto da un gruppo di facinorosi. Si ritiene che la piattaforma abbia in qualche modo agevolato l'organizzazione della rivolta ospitando sulle proprie bacheche i messaggi di coloro intenti a preparare l'attacco, senza applicare alcuna efficace forma di controllo o moderazione.

Non si può parlare di un ritorno a pieno regime: sebbene i già iscritti siano in grado di pubblicare contenuti e interagire con gli altri, la creazione di nuovi account è al momento ancora tenuta in standby. Inoltre, Google e Apple non hanno riportato le applicazioni per Android e iOS sui rispettivi store ufficiali, obbligando così gli utenti ad eseguirne il sideload ovvero l'installazione manuale sui dispositivi.

La nuova homepage della piattaforma ospita anche quello che è il suo nuovo logo, ridisegnato con l'intento di segnare un nuovo inizio, oltre ad alcune dichiarazioni d'intenti per quanto concerne la volontà di tutelare con ogni mezzo possibile la privacy e la libertà di espressione, senza lasciare nulla al caso nemmeno in termini di sicurezza e standard etici: "Parler protegge i diritti e la privacy dei membri della nostra comunità" . Prevista anche l'implementazione di un sistema per la verifica di quelli che vengono definiti Verified Parler Citizen, con tutta probabilità profili di personaggi noti (del mondo politico e non solo) ai quali verrà associato un badge in modo da garantirne l'autenticità.

I vertici hanno inoltre scelto colui che assumerà la guida della società nel ruolo di amministratore delegato, ma solo in modo temporaneo: si tratta di Mark Meckler, avvocato e attivista politico impegnato negli anni scorsi con il gruppo Tea Party Patriots ritenuto vicino alla corrente conservativa americana. Sostituirà John Matze, sollevato dall'incarico nelle scorse settimane.