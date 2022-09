Ecco le app per bloccare le chiamate spam

Pensavamo di essercene liberati per sempre da quando, lo scorso 27 luglio, il registro delle opposizioni è entrato in vigore: stiamo parlando delle chiamate moleste di telemarketing, la pubblicità aggressiva che riceviamo sui nostri smartphone da operatori veri o virtuali. La pace è durata poco tempo, adesso le telefonate sono tornate praticamente all'ordine del giorno. Ma come è possibile? Semplice: l'idea del ministero dello Sviluppo economico è stata determinante per bloccare che squillino i telefoni ma non vale per quei numeri che hanno dato l'ok (anche inconsapevole) a ricevere telefonate dopo essersi iscritti online. La beffa ulteriore arriva anche dalle chiamate dall'estero che non possono essere evitate. Ecco perché ci sono alcuni trucchi e alcune app che possono risolvere definitivamente la questione.

Trucchi e app ad hoc

Prima di tutto, e molti utenti ne sono già a conoscenza, si può bloccare il numero chiamante semplicemente dalle impostazioni del proprio telefono cellulare. Se per il sistema Android bisogna aprire l'applicazione "telefono", andare sulla cronologia delle chiamate e bloccare il numero dove è scritto "blocca/segnala spam", su Ios si va sulla scritta telefono, accanto al numero in questione c'è la i di informazioni, si clicca e si scorre in basso fino a quando non appare la scritta in rosso "blocca contatto": basta premere su e addio chiamate in entrata da quel numero.

Purtroppo, però, i potenziali numeri da bloccare sono migliaia e l'esercizio quotidiano diventa scomodo: ecco perché esistono apposite app che risolvono il problema sul nascere riconoscendo la chiamata dal call center. Si chiama Truecaller, " progettato in modo intelligente per mostrare agli utenti chi li sta chiamando, anche se il chiamante non è nella loro rubrica ", scrivono gli sviluppatori del sistema. Esiste sia nelle versioni gratis ma anche a pagamento per chi desidera un database sempre aggiornato. Esiste anche Should I Answer, app in cui gli utenti sono protagonisti grazie ai loro aggiornamenti continui sui numeri molesti. Anche in questo caso è prevista una versione base, gratuita, e una a pagamento e compresa intorno alle due euro al mese.

Come fare con le chiamate anonime