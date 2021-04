Facebook e Instagram non funzionano: sono down. Valanga di segnalazioni

Facebook e Instagram down. Poco dopo le 23:30 dell'8 aprile i due social network danno un messaggio di errore. A quanto pare il problema non riguarda solo l'Italia ma è stato riscontrato in diverse parti del mondo. In questo momento non funzionano le versioni desktop per tutti i browser da pc e anche quelle da smartphone. Le cause del problema non sono note. In pochi istanti sono state tantissime le segnalazioni degli utenti che su Twitter hanno più volte rilanciato l'hashtag "Facebook down". Il social network è andato in tilt pochi giorni dopo la notizia della pubblicazione in rete di circa 500 milioni di account. Le ipotesi sul campo sono due: si potrebbe trattare di un problema della piattaforma oppure di un attacco hacker.

Su Twitter è partito il solito fiume in piena di segnalazioni da tutto il pianeta. Su desktop e dunque da pc appare una schermata in cui viene segnalato il problema, mentre dalle piattaforme mobile non c'è alcun segnale di avaria: semplicemente la piattaforma non si aggiorna e ha un caricamento lungo per poi mostrare comunque sempre la stessa schermata. Non è la prima volta che gli utenti devono fare i conti con Facebook e Instagram fuori uso. Solo qualche settimana fa si è verificata un'altra avaria che aveva coinvolto sia Facebook che WhatsApp. Il problema in quel caso era rientrato dopo qualche minuto. In questo caso il problema di fatto non si sta risolvendo in tempi brevi. Molti utenti lamentano difficoltà nella schermata di accesso alle due piattaforme. Tra le cause che non vanno dimenticate di questi disservizi ci sono un temporaneo disservizio dei server, il malfunzionamento delle connessioni, un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa piattaforma. Bisognerà attendere per capire quando verrà ripristinato il servizio e scoprire quali sono state le cause di questa nuova avaria improvvisa dei due social network.