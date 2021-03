Blackout per Facebook, Instagram e Whatsapp: down globale per le app di messaggistica

Blackout totale per Facebook, Instagram e Whatsapp nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo 2021. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un down globale che ha interessato tutti i sistemi gestiti da Mark Zuckerberg. Al momento non è chiaro quale sia la causa del malfunzionamento o, meglio, del totale spegnimento del social network e di due dei programmi di messaggistica maggiormente diffusi a livello planetario. Senza che venisse rilasciata nessuna comunicazione da parte del colosso di Menlo Park tutte le app sono ripartite dopo circa un'ora di buio, attorno alle 19.

I primi problemi sono iniziati verso le 18, quando alcuni utenti hanno iniziato a segnalare il down delle applicazioni. Poi, a cascata, sono arrivate centinaia di migliaia di altre segnalazioni. A quel punto è iniziato il tam tam sull'unico social che, in questi casi, diventa l'ancora di salvataggio degli utenti smarriti: Twitter. Sull'app dell'uccellino azzurro, infatti, sono iniziati comparire i primi hashtag che, in momenti come questi, rassicurano chi pensa che il problema sia circoscritto alla propria connessione o al proprio telefono. #Whatsappdown e #Instagramdown sono i due hashtag sotto i quali si raggruppano le migliaia di utenti che in questi momenti commentano quanto sta accadendo. " È inutile ormai che spengo e riaccendo il wifi e giga, corro su twitter e trovo subito il rimedio al mio problema ", scrive tal Robi. E ancora: " Due ore a accendere e spegnere il telefono, internet, installare e reinstallare Whatsapp e poi trovo #whatsappdown in tendenza su Twitter ".