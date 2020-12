Facebook Messenger non funziona: blackout per l'app di messaggistica

Da questa mattina gli utenti della popolare applicazione di messaggistica Facebook Messenger sono in crisi. La piattaforma, costola del più noto social network a livello planetario, ha smesso di funzionare. Sono tantissime le segnalazioni che sono arrivate ai server di Menlo Park, in California, sede del quartier generale del colosso di Mark Zuckerberg. Il messaggio che appare a tutti, o quasi, quelli che cercano di comunicare tramite Facebook Messenger è uno: " Connessione internet assente ". Anche se tutto il resto dei dispositivi funziona, anche se l'applicazione madre permette di scrollare regolarmente le notizie del giorno, l'app di messaggistica è in down. Il problema è stato segnalato sia nella versione mobile che in quella desktop.

La maggior parte delle segnalazioni di down è arrivata da Regno Unito ed Europa, in particolare dalla Francia e dal Belgio, ma anche in Italia non sono pochi gli utenti che hanno inviato il report di disservizio a Facebook e hanno cercato conforto negli altri social network, in particolare su Twitter. Un vasto blackout del servizio è stato segnalato anche in Polonia, dove i sistemi di detecting hanno messo in evidenza un'ampia zona del Paese in cui Facebook Messenger non funziona. I problemi sono iniziati questa mattina ma la curva degli utenti che hanno inoltrato le segnalazioni si è improvvisamente alzata in tarda mattinata, attorno alle 11. I dati sono resi risponibili da sistemi di analisi che monitorano 24 ore su 24 i report di down sulle principali piattaforme online, siano queste social network o siti internet di importanza rilevante.

Al momento, Facebook non ha dato comunicazione su quale possa essere l'origine del problema di sistema, pertanto non c'è nemmeno indidcazione su quali possano essere le tempistiche previste per il ripristino. Benché Twitter sia invaso di messaggi in svariate lingue, in cui gli utenti lamentano i disagi che derivano dal down di Facebook Messenger, è bene ricordare che fortunatamente sono numerose le alternative a quella piattaforma di messaggistica, che possono sopperire al meglio al momentaneo disservizio. Tra i tanti si possono citare Whatsapp e Instagram (della stessa famiglia di Messenger), ma anche Telegram, Skype e lo stesso Twitter. In attesa che da Menlio Park giungano informazioni in merito, anche in tempo di pandemia non può essere il down di una delle tante applicazioni di messaggistica a creare un disagio social(e).