Facebook vuole il Meta Smartwatch con fotocamera: così sfida Apple Watch

Facebook diventa Meta ed è pronto a lanciare la sfida ad Apple sul fronte smartwatch. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero già state messe a punto tre generazioni di "orologi intelligenti" della neonata azienda, che ricordiamo gestirà l'intero Metaverso di Zuckerberg.

Pur lontano dall'essere presentato ufficialmente, il primo Meta smartwatch è sfuggito alle maglie della sicurezza interna e alcune foto sono state diffuse in rete. A rilanciare una di queste immagini è stato il sito statunitense Bloomberg, da cui emerge un dettaglio piuttosto interessante: lo smartwatch di Zuckerberg avrà il notch.

Meta smartwatch, Facebook pronta a sfidare Apple?

Ebbene sì, la tanto discussa "tacca" presente su iPhone e MacBook pare sia stata adottata anche per i Meta smartwatch. Una caratteristica finora mai vista sui dispositivi della Mela morsicata o sugli orologi Android. A cosa servirà? Presto detto, all'interno del notch si nasconderà una videocamera.

L'impressione è che si voglia rendere lo smartwatch, della ormai ex famiglia Facebook, in grado di sostenere non soltanto delle chiamate, ma anche delle videochiamate. Una caratteristica che potrebbe senz'altro risultare interessante, qualora effettivamente si rivelasse presente. A inizio anno The Verge aveva ipotizzato che si trattasse di una fotocamera frontale da 1080p con autofocus.

Il dispositivo è ovviamente ancora coperto dal "quasi" (considerata la fuga di immagini, come accaduto anche per Windows 11) massimo riserbo. Tuttavia dall'immagine risultano una forma quadrata con angoli smussati, che ricorda da vicino proprio i rivali della Apple.

Meta smartwatch e Ray-Ban Stories

Una curiosità infine riguarda il possibile rapporto stretto tra il Meta smartwatch e i Ray-Ban Stories, occhiali da sole a realtà aumentata firmati Facebook. Pare che la foto dello smartwatch finita in rete provenga proprio dalla app che permette di gestire gli occhiali intelligenti a cui la stessa Facebook azienda (ora Meta) ha fornito il software di gestione.

Tra le ipotesi legate a questo abbinamento anche l'eventuale possibilità che in futuro il Meta smartwatch possa essere gestito anche attraverso gli stessi Ray-Ban Stories o versioni successive.