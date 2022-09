La figlia di Steve Jobs deride l'iPhone14: "Uguale a quello dell'anno scorso"

L'uscita del nuovo iPhone14 è attesa per il 16 settembre, ma la Apple ha già presentato il suo nuovo gioiello in un evento virtuale tenutosi nelle scorse ore. L'attesa per gli amanti del brand è spasmodica. Gli ordini hanno già liste di attesa lunghissime e i prezzi, si vocifera, saranno ancora altissimi. Ma mentre il popolo dell'iPhone scalpita, c'è chi ha già bocciato in toto la versione 14 di uno dei cellulari più amati di sempre. E suo cognome dice tutto: Eve Jobs.

La figlia del cofondatore di Apple Inc., Steve Jobs, ha ironizzato sull'imminente uscita dell'iPhone14 utilizzando un meme, che ha letteralmente infiammato il web. " Io che mi aggiorno dall'iPhone13 al 14 dopo l'annuncio di Apple" , ha scritto sui suoi canali social Eve, condividendo l'immagine di un uomo che compra esattamente la stessa camicia che indossa. La 23enne ha di fatto gettato un'ombra - facendo leva sul sarcasmo - sulle presunte novità presenti nella versione 14 del celebre smartphone rispetto alla precedente e prendendo in giro l'azienda di Cupertino, in California, con un meme diventato virale in pochissimo tempo.

A darle ragione sono stati numerosi utenti, che su Twitter e Instagram hanno ricondiviso il suo meme commentando la notizia e sollevando qualche polemica: " Apple ha rilasciato di nuovo lo stesso telefono con miglioramenti appena marginali", "Non è la stessa cosa, perché costa di più", "Quando non sai più cosa inventarti, ricicli" . Nel presentare la sua nuova creatura, però, la Apple ha puntato tutto sull'innovativa connettività satellitare dell'iPhone14, che consentirà agli utenti di inviare messaggi SOS satellitari anche in caso di mancanza di servizio. Oltre al potenziamento della fotocamera integrata, in grado di realizzare foto e video di qualità superiore. Il sarcasmo della figlia di Steve Jobs non ha però messo un freno alla corsa all'acquisto. Il modello base - delle quattro versioni disponibili tra settembre e ottobre - costerà 1399 dollari, la stessa cifra che dovranno sborsare, in euro, i fan italiani.