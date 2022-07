“Hi Tech”, low price. Ora tutto è possibile

Il Prime Day 2022 di Amazon è un vero sogno per gli amanti dell’hi tech: televisori, schede memoria, stampanti e migliaia di prodotti super scontati di cui approfittare.

Come fare per non lasciarsi sfuggire niente

Per usufruire degli sconti è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, prima dell’inizio dell’evento. Per ottenerla è sufficiente collegarsi alla home page del sito ufficiale Amazon e cliccare su “Iscriviti a Prime”, in alto a destra della pagina. Una volta aperto il menù a tendina, cliccare il tasto giallo con la scritta “Iscriviti, è gratis per 30 giorni” e seguire le istruzioni. \

I gioielli hi-tech da non lasciarsi sfuggire

LG 27UL500 con Monitor 27". Colori realistici e visione ancora più ampia. Il display IPS di LG, riproduce colori estremamente precisi che coprono il 98% dello spazio sRGB. Inoltre, grazie all’angolo di visione più ampio, è ancora più semplice godersi immagini dai colori reali. Ancora più nitide grazie alla tecnologia AMD FreeSync, con cui si può apprezzare una maggiore fluidità di movimento anche nel corso delle azioni più movimentate, grazie all’eliminazione del fastidioso effetto di tearing e degli scatti. OnScreen Control semplice ed intuitivo che si personalizza con pochi semplici clic. Ha inoltre modalità personalizzate per ogni gioco con la possibilità di scegliere tra FPS e RTS. Ora su Amazon ad un prezzo competitivo, da 276,78 euro a 219,99 euro. LG

Scheda di Memoria microSDXC Da 128 GB, SanDisk Extreme. Ideale per smartphone e tablet Android, action camera e droni. Velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec per ripresa e trasferimento di contenuti più rapidi. Classe A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci 4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30).

10 volte più veloce rispetto ai lettori USB 2.0(2) con prestazioni USB 3.0. Velocità fino a 160 MB/sec per trasferire i file senza lunghe attese. Standard elevati C10,U3 e V30(5) per foto e video più rapidi. Il prezzo è scontato da 65,99 euro a 23,39 euro. SanDisk

Samsung Smart TV 43" Serie AU7100. Grazie a PurColor si ha la sensazione vivida di far parte della scena. Questa tecnologia consente di mostrare una vasta gamma di colori, per immagini dalla qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva. Il processore Crystal 4K regala sfumature di colore più realistiche grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura. Motion Xcelerator calcola e compensa automaticamente i fotogrammi sulla base dei contenuti. Risoluzione con tecnologia 4K, che va oltre il classico FHD, con un numero di pixel 4 volte maggiore per offrire una visione di immagini nitide e brillanti. Inoltre il Q-Symphony consente alla tv e agli altoparlanti della soundbar, di funzionare simultaneamente, regalando un audio surround migliore. Design elegante e raffinato, con uno stile essenziale e minimalista sotto ogni punto di vista. Accesso facile al PC, laptop e smartphone per chi lavora in smart working. Navigazione rapida dei contenuti, che velocizza la ricerca dei programmi disponibili scegliendo tra un’ampia gamma di contenuti live e OTT. Trovare film e serie tv, non è mai stato così facile. Ora su Amazon ad un prezzo scontato, da 479 euro a 269 euro. Samsung

JBL Xtreme 2 Speaker Bluetooth Portatile – Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof. BL Xtreme 2 è il diffusore bluetooth portatile con ganci e tracolla che assicura un suono stereo dinamico e immersivo grazie a quattro driver e due JBL Bass Radiators. Estremamente resistente all'acqua, grazie al suo design e al rivestimento esterno impermeabile IPX 7. Lunga autonomia, il potente speaker JBL Xtreme 2 è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10000mAh e offre 15 ore di riproduzione audio di alta qualità. Possibilità di collegare oltre 100 diffusori dotati di JBL Connect+ all'interno del raggio di azione del Bluetooth e con la porta USB ricaricare altri dispositivi senza problemi. Produce il suono dinamico e cristallino tipico di JBL. Disponibile in offerta su Amazon: da 299 euro a 139,99 euro. JBL

Hp Sprocket Stampante Fotografica istantanea portatile. Stampa foto adesive dai colori brillanti in formato 5,8 x 8,7 cm. Esclusive funzionalità per creare originali cornici, adesivi e altro ancora, utilizzando l'app HP Sprocket. Stampa foto dal tuo smartphone in assoluta semplicità. Possibilità di realizzare album fotografici condivisi con Google Foto. Visualizza e stampa le foto da un unico strumento con l'app HP Sprocket. Facilità di utilizzo, basta collegare lo smartphone alla stampante e scaricare l'app sul telefono. In vendita su Amazon ad un prezzo scontato: da 139,90 euro a 83,99 euro. Hp

