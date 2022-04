Quali iPhone non avranno iOS 16

Appena un paio di mesi per l'arrivo del nuovo sistema operativo Apple per iPhone. Si tratterà di iOS 16, che promette già di spingere ulteriormente in avanti la gestione dei celebri melafonini. Una novità attesa, ma che non sarà alla portata di tutti i dispositivi di Cupertino.

Come accaduto in precedenza per l'arrivo di iOS 15 e predecessori, anche per iOS 16 si alzeranno i requisiti hardware per l'installazione. In queste ore sta circolando un documento in rete con l'indicazione degli iPhone destinati a essere tagliati fuori dall'aggiornamento.

iOS 16, gli iPhone esclusi

Se le indiscrezioni verranno confermate saranno tre le per quanto riguarda iOS 16. Non potranno installare il nuovo sistema operativo i seguenti dispositivi:

iPhone 6 e 6S

iPhone SE (1a generazione)

Per i melafonini citati sarà possibile usufruire unicamente di eventuali aggiornamenti di sicurezza, ma nessun nuovo OS. Per tutti gli altri dispositivi basterà attendere il rilascio ufficiale da parte di Apple.

iOS 16, cosa sappiamo

L'arrivo del nuovo iOS 16 è oggetto di diverse anticipazioni e ipotesi, pur mancando ancora l'ufficialità di Apple. Uno dei "rumor" più interessanti è quello relativo ai widget, che dovrebbero risultare più grandi e interattivi.

Previsto inoltre un adattamento grafico alla scomparsa del tanto discusso "notch". Sul fronte "estetico" è lecito attendersi anche delle nuove icone per le varie app di Apple, come già accaduto in corrispondenza di precedenti iOS.

Non sono da escludersi anche possibili aggiornamenti sul fronte Apple Cash. La funzione offerta alle aziende di ricevere denaro tramite gli iPhone è stata annunciata ufficialmente, chissà che possa arrivare a breve anche tra le mani degli utenti "privati".

Per il resto sono stati ventilati miglioramenti sul fronte delle notifiche e della funzione Full Immersion, ma anche per l'app Fotocamera. Lato personalizzazione si ipotizza l'applicazione diretta di temi su iPhone.

Quando arriverà

L'arrivo del nuovo sistema operativo per iPhone è previsto per il 6 giugno, quando Tim Cook salirà sul palco del WWDC 2022. Probabile l'arrivo anche di ulteriori OS per iPad e Apple Watch. Come da tradizione è molto probabile che la presentazione dei nuovi MacOS sia invece destinata all'evento di ottobre.