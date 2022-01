iPhone, allerta schermo rosa: è colpa di un bug

Lo schermo di iPhone diventa improvvisamente rosa e il dispositivo va in crash. Quello che può sembrare semplicemente un incubo comune per i possessori del costoso smartphone è diventato realtà per un discreto numero di utenti. Diverse sono le lamentele comparse negli ultimi mesi sui vari social network.

In particolare sembra che a essere colpito da questo insolito problema sia iPhone 13, l'ultimo e avanzatissimo smartphone Apple. In alcuni casi sembra che Cupertino abbia deciso di sostituire i dispositivi in seguito alle segnalazioni, mentre altri si sono sentiti rispondere che si tratterebbe soltanto di un bug.

Chi più chi meno, molti utenti si troverebbero a che fare con lo scomodo problema: sia i possessori della versione base che di quella Pro. Alcuni utenti hanno riferito di problemi durante l'utilizzo della fotocamera, altri con l'app Mappe mentre altri semplicemente in seguito a comportamenti irregolari della batteria.

Schermo rosa su iPhone, questione di bug?

Mentre tra gli utenti regna un po' di perplessità e qualche dubbio, Apple avrebbe pubblicato una nota sul social Weibo. " Non abbiamo notato problemi rilevanti nell'hardware dei dispositivi " - ha spiegato i vertici della Mela morsicata - " perché questa situazione [schermo rosa] si verifica quando il sistema è bloccato ".





Stando alle informazioni presentate da Apple il consiglio ai propri utenti è quello di effettuare innanzitutto un salvataggio completo (backup) dei dati presenti su iPhone. Dopodiché l'invito è ad aggiornare i propri iPhone all'ultima versione di iOS 15 disponibile, seguendo questi consigli il problema dovrebbe rientrare.

Attualmente gli utenti possono scaricare soltanto un aggiornamento della versione 15.2, mentre la 15.3 è stata rilasciata ieri in versione beta. Per l'arrivo su tutti i dispositivi Apple occorrerà attendere ancora un po', probabilmente verrà distribuita tra febbraio e marzo. Permane tuttavia qualche dubbio in relazione al fatto che non sembra vi sia alcun riferimento specifico (nelle indicazioni di correzione bug) del problema "schermo rosa".