iPhone diventa un pos: potrà ricevere pagamenti

C'erano una volta i semplici telefoni, per chiamare o al più inviare degli sms. Quei tempi sembrano sempre più lontani, soprattutto quando una compagnia come Apple annuncia che il proprio iPhone sarà in grado di andare oltre il semplice invio di denaro. Da qui a brevissimo i melafonini potranno agire come un pos e ricevere direttamente i pagamenti contactless.

Dopo avere abilitato già da tempo il pagamento verso altri dispositivi, ad esempio verso i pos contactless dei negozi, Apple permetterà di utilizzare un iPhone anche per ricevere il denaro. Una funzione analoga a quella annunciata da Visa alcuni mesi fa, destinata in particolare ai commercianti, quando ha introdotto per gli smartphone Android la funzione "Tap to Phone" (necessaria l'installazione e il settaggio di un'app dedicata).

iPhone come un pos, come funzionerà il sistema di Cupertino

Tutti potranno inviare e ricevere denaro direttamente con il proprio iPhone. Una volta che l'aggiornamento verrà rilasciato da Apple, si installerà automaticamente un'app dedicata, attraverso la quale utilizzare la nuova funzionalità "Tap to Pay". Si baserà su quanto già previsto con Apple Pay, autorizzando i movimenti di denaro verso la propria carta credito o di debito (bancomat). Come per gli Android, anche qui verrà utilizzata la tecnologica NFC.

Non sarà necessaria alcuna modifica all'hardware del dispositivo, tuttavia soltanto i modelli più recenti potranno utilizzare il nuovo servizio. Disponibile a partire da iPhone XS fino all'attuale iPhone 13 (in attesa dell'arrivo, nei prossimi mesi, del nuovo SE e del 14).

Come annunciato da Apple, la novità verrà condivisa da subito con gli sviluppatori di app autorizzati così da poter fornire, in particolare ai clienti aziendali (commercianti e professionisti) un sistema di pagamento personalizzabile. Si potranno così ricevere pagamenti semplicemente avvicinando un altro iPhone, una carta contactless, un altro smartphone o persino un dispositivo indossabile (ad esempio un Apple Watch).

La nuova funzionalità (in versione Beta) sarà disponibile da subito negli USA. Per quanto riguarda invece l'Europa, Apple ha dichiarato che gli utenti del Vecchio Continente potranno utilizzare il servizio entro la fine dell'anno.