"Era ora, grazie". Come far 'parlare' l'iPhone quando si mette in carica

A volte capita di sentir dire che una delle differenze principali tra iPhone e gli smartphone Android risiede nella maggiore possibilità di personalizzazione di questi ultimi. Eppure andando a guardare bene anche il melafonino di Apple offre diversi spunti interessanti, come ad esempio la possibilità di sostituire il normale suono emesso a inizio ricarica con la lettura di una frase o un file audio.

Si tratta di una procedura forse sconosciuta ai più. Meglio ancora, di una serie di modifiche possibili soltanto prendendo confidenza con la creazione dei "Comandi Rapidi". Proprio da lì partirà il nostro percorso verso la sostituzione del suono di ricarica.

Grazie all'app Comandi Rapidi è infatti possibile impostare su iPhone un certo numero di azioni automatiche, come la riproduzione di una traccia musicale nel momento in cui si attiva la modalità allenamento o la disattivazione della modalità Silenzioso quando ci si allontana da un certo luogo.

iPhone, come sostituire il suono di ricarica

Partiamo dal principio e vediamo come impostare un nuovo effetto sonoro per la ricarica della batteria. Prendere il proprio iPhone e aprire l'app Comandi Rapidi, presente tra quelle pre-installate sul dispositivo. Nella schermata iniziale selezionare il comando "Automazione" in basso e successivamente scegliere "Crea un'automazione personale". A quel punto sarà visibile un menu composto da una serie di possibili condizioni, al verificarsi delle quali scatteranno le automazioni impostate. Scorrere verso il basso e cliccare la voce "Caricabatterie".

Arrivati a questo punto scegliere "È collegato" per associare la nuova automazione al momento di avvio della ricarica, quindi selezionare "Avanti". A questo punto si può optare per una delle risposte preimpostate, tra cui la possibilità di riprodurre un brano musicale. Ma si può essere anche più creativi grazie al tasto "Tutte le azioni". Tra le tante scelte, c'è anche "Crea file audio parlato da un testo" che ci permetterà di inserire una frase come "Era ora, grazie". A questo punto è sufficiente cliccare su "Fine" e impostare velocità, tono, lingua e voce per la riproduzione dell'audio, oltre ad ascoltare l'anteprima del file. Ultimo passaggio: deselezionare "Chiedi prima di eseguire" per rendere pienamente automatico il passaggio. Un altro clic su "Fine" ed è fatta: il nostro iPhone ci ringrazierà quando lo colleghiamo alla ricarica.

Ci avete ripensato e volete eliminare la vostra automazione? Niente di più facile. Nella schermata successiva comparirà l'elenco delle vostre automazioni, visualizzare quella da cancellare e scorrere col dito verso sinistra. Comparirà il tasto elimina, con il quale si otterrà la cancellazione immediata. Se invece volete semplicemente disattivarla, potendo però riattivarla in futuro, cliccate sull'automazione e deselezionate la spunta "Abilita automazione".