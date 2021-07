Non solo serie tv: cosa potrai fare con Netflix

Giochi in streaming nel futuro di Netflix. Il popolare servizio di video on demand è pronto ad andare oltre i film e le serie tv, arrivando a offrire anche dei videogiochi. Non solo, promette di fornire titoli senza pubblicità all'interno e in maniera "gratuita".

Gratis in senso lato, in quanto occorrerà pur sempre essere titolari di un abbonamento Netflix per usufruire del servizio di gaming, ma si tratterà di un extra che non richiederà ulteriori esborsi. Sarà un'offerta riservata ai dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, mentre non sarà possibile sfruttare tale servizio per i giochi su pc o Mac.

La mossa di Netflix rappresenta un inevitabile tentativo di sfuggire al sovrappopolamento a cui sta andando incontro l'offerta streaming. Now Tv, la stessa Netflix, Prime Video e Disney+ sono soltanto alcuni dei servizi attivabili anche in Italia, spesso contenenti titoli per buona parte simili.

Lo sbarco nel mondo del gaming online permetterebbe all'azienda di streaming di allargare la sua offerta proponendo qualcosa di più rispetto a diversi avversari dichiarati. Un po' sulla scia di quanto in realtà già fatto da Amazon (che fornisce Prime Video e ha investito nella società di gaming Luna) e Apple (che a Apple Tv Plus ha affiancato Apple Arcade).

Quali giochi offrirà Netflix e quando partirà il servizio?

Sul fronte dell'offerta giochi l'azienda non ha fatto trapelare ancora alcun titolo, per il momento si fanno soltanto delle ipotesi. L'azienda di streaming ha fatto sapere di essere molto interessata alla realizzazione di giochi che riprendano alcuni film e serie tv targate Netflix.

Giochi per console capitolo chiuso? Forse no. La stessa azienda ha dichiarato che inizialmente il progetto si focalizzerà sui giochi per smartphone e tablet, ma che in futuro non è escluso un possibile allargamento dell'offerta anche ad altri dispositivi.

Veniamo infine alla data di rilascio della nuova offerta. L'arrivo del servizio videogiochi di Netflix potrebbe essere già all'inizio del 2022, anche se per il momento l'azienda non ha fornito ulteriori specifiche riguardanti il suo sbarco nel mondo dell'offerta di cloud-gaming.